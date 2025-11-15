L’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe” al Gallico Wine Festival 2025  

L’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe” annuncia con grande entusiasmo la propria partecipazione alla nuova edizione del Gallico Wine Festival, in programma a Gallico Superiore il 29 e 30 novembre 2025, negli spazi dell’Ekoru Village.

Un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma tra i più vivaci eventi dedicati alla valorizzazione dei vini e delle eccellenze enogastronomiche della Vallata del Gallico, unendo produttori, appassionati e visitatori in un weekend ricco di degustazioni, incontri tematici e approfondimenti sulla cultura vitivinicola calabrese.

La presenza dell’Associazione al Festival

Grazie alla disponibilità degli organizzatori, l’Associazione sarà presente con un proprio stand espositivo, dove verranno proposti:

Le ottime Arance di Villa San Giuseppe, limoni e prodotti ortofrutticoli offerti con generosità dai produttori di Villa San Giuseppe;

offerti con generosità dai produttori di Villa San Giuseppe; La suggestiva presenza di auto storiche messe a disposizione dal nostro Socio e Consigliere Filippo Crupi , che arricchiranno l’area espositiva creando un’atmosfera unica e riconoscibile;

messe a disposizione dal nostro Socio e Consigliere , che arricchiranno l’area espositiva creando un’atmosfera unica e riconoscibile; Aranciate fresche , preparate durante le serate del Festival;

, preparate durante le serate del Festival; Prodotti agrumicoli disponibili

Gli “Amici di Villa San Giuseppe” invitano tutti a visitare lo stand e a condividere insieme un momento di festa, gusto e generosità, in cui la vivacità associativa si traduce in progetti concreti a beneficio della comunità in stretta sinergia con altre realtà aggregative del comprensorio al fine di evidenziare un territorio straordinario come quello della Vallata del Gallico conclude Emanuela Richichi

Una comunità che cresce, partecipa e sostiene

Con la presenza al Gallico Wine Festival, l’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe” conferma il proprio ruolo attivo e aggregante all’interno del territorio, promuovendo i valori della collaborazione, della partecipazione e della solidarietà, evidenzia la Vice Presidente dell’Associazione, Prof.ssa Emanuela Richichi.

Gli “Amici di Villa San Giuseppe” invitano tutti a visitare lo stand e a condividere insieme un momento di festa, gusto e generosità, in cui la vivacità associativa si traduce in progetti concreti a beneficio della comunità in stretta sinergia con altre realtà aggregative del comprensorio al fine di evidenziare un territorio straordinario come quello della Vallata del Gallico conclude Emanuela Richichi.