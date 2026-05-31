L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe alla IV edizione di “Banchi d’Assaggio” con l’Arancia Belladonna della Vallata del Gallico

Venerdì 29 maggio 2026, l’Associazione Amici di Villa San Giuseppe ha partecipato con grande entusiasmo alla IV edizione di “Banchi d’Assaggio”, prestigiosa manifestazione ospitata presso l’ITABTUR “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni.

L’evento ha visto la presenza di numerose aziende vitivinicole e agroalimentari del territorio, accomunate dall’obiettivo di promuovere, valorizzare e far conoscere le eccellenze produttive della Calabria, rafforzando al contempo la collaborazione tra istituzioni scolastiche, imprese e realtà associative locali.

Nel corso degli anni, “Banchi d’Assaggio” si è affermato come un importante punto di riferimento per il settore enogastronomico regionale, rappresentando un concreto momento di incontro tra giovani, mondo produttivo e tradizioni del territorio.

Un’occasione preziosa per diffondere la cultura del lavoro, della qualità e delle produzioni identitarie che caratterizzano la nostra regione.

Per l’Associazione Amici di Villa San Giuseppe è stato motivo di grande orgoglio poter presentare ai visitatori e agli operatori del settore uno dei prodotti simbolo della Vallata del Gallico: la prestigiosa Arancia Belladonna, autentica eccellenza agricola che racconta la storia, la tradizione e la vocazione agricola del nostro territorio.

La partecipazione a questa importante iniziativa si inserisce nel più ampio percorso che l’Associazione porta avanti da anni per la tutela, la promozione e la valorizzazione della Vallata del Gallico evidenzia Angelo Siclari Presidente dell’Associazione Amici di Villa San Giuseppe, un territorio ricco di risorse naturali, culturali e produttive spesso poco conosciute ma di straordinario valore.

L’Arancia Belladonna rappresenta solo una delle tante eccellenze che meritano di essere conosciute e valorizzate.

Essa è il simbolo di una tradizione agricola secolare che continua a vivere grazie all’impegno dei produttori locali e di quanti credono nella salvaguardia delle peculiarità del nostro territorio.

L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe rinnova il proprio impegno a favore della promozione della Vallata del Gallico, convinta che la valorizzazione delle sue produzioni tipiche, della sua storia e delle sue bellezze paesaggistiche possa rappresentare una concreta opportunità di crescita culturale, sociale ed economica per l’intera comunità.

Desidero ringraziare per questa opportunità la Dott.ssa Enza LOIERO Dirigente dell’ITABTUR “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni per l’invito che ci ha rivolto ed un grazie particolare alla nostra associata Francesca Corsaro che ha gestito ottimamente l’evento per conto della nostra Associazione conclude Angelo Siclari.