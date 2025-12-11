L’associazione Amici di Villa San Giuseppe presenta due importanti iniziative

L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe invita cittadini e visitatori a partecipare ai significativi momenti comunitari che si terranno nel piccolo e accogliente borgo di Villa San Giuseppe, nel cuore della Vallata del Gallico, nel prossimo fine settimana.

Due appuntamenti che uniscono spiritualità, tradizione e il forte senso di appartenenza che da sempre caratterizza la nostra comunità.

Sabato 13 dicembre – Ore 18.15 Arrivo delle Reliquie presso la Parrocchia di San Carlo Acutis

Un momento di profonda emozione e raccoglimento accompagnerà l’arrivo delle reliquie di San Carlo Acutis presso la locale parrocchia.

La presenza delle reliquie assume un valore ancora più significativo per gli abitanti di Villa San Giuseppe: proprio pochi mesi fa, infatti, il giardino sottostante Piazza Umberto I è stato ufficialmente intitolato al giovane Santo, simbolo di fede, modernità e speranza per le nuove generazioni.

L’intera comunità è invitata a vivere questo appuntamento con partecipazione e spirito di condivisione, in un clima di unione che da sempre contraddistingue il nostro territorio.

Domenica 14 dicembre – Dalle ore 16: La Magia del Natale per i Bambini e le Famiglie

Il pomeriggio di domenica sarà dedicato alla gioia dei più piccoli: a partire dalle ore 16, Babbo Natale farà il suo ingresso a Villa San Giuseppe attraversando tutte le vie del paese fino al suggestivo borgo di Pettogallico, portando sorrisi, allegria e l’incanto tipico dell’attesa natalizia.

La sua visita si concluderà in Piazza Umberto I, dove Babbo Natale saluterà bambini e famiglie in un momento festoso e ricco di emozione.

A seguire, la serata sarà animata da uno spettacolo a cura dei Pagliacci clandestini, pensato per divertire grandi e piccoli e trasformare la piazza in uno spazio di festa, socialità e comunità.

Una Comunità Viva che Valorizza il Territorio

Gli eventi del 13 e 14 dicembre rappresentano un’altra importante occasione per sottolineare la vitalità di Villa San Giuseppe e l’impegno costante delle associazioni e delle realtà locali nel custodire tradizioni, promuovere momenti di spiritualità e creare occasioni di aggregazione.

L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe rinnova il proprio invito a tutti i cittadini della Vallata del Gallico e dell’area metropolitana di Reggio Calabria a partecipare e a condividere insieme alla comunità locale questi momenti di fede, festa e appartenenza.