L’associazione Arte che Parla APS per il 13 dicembre organizza l’evento “Arti al Convento”

L’associazione Arte che Parla APS, in collaborazione con Barattiamo APS, e con il patrocinio del Comune di San Giorgio Morgeto, organizza l’evento “Arti al Convento”, una giornata dedicata all’arte, all’artigianato e alle attività natalizie per grandi e piccini.

L’evento, che si terrà il 13 dicembre, dalle 10:00 alle 19:00, presso il Convento dei Domenicani, si animerà con:

– mostre pittoriche e stand di creazioni artigianali aperte sin dal mattino, l’occasione perfetta per trovare regali unici e sostenere l’artigianato locale;

– il laboratorio “Scrivi la tua letterina” a cura degli Elfi di Babbo Natale;

– il laboratorio “Una storia di Natale”, un momento magico per sognare tutti insieme.

Altro importante momento sarà l’incontra Babbo Natale che arriverà personalmente per accogliere tutti i bambini a partire dalle 16:30. I piccoli potranno consegnargli di persona la loro letterina.

Per quanto riguarda le scuole, quelle che desiderano partecipare ai laboratori durante la mattina possono riservare il proprio posto inviando una richiesta via email a: artecheparla@libero.it, indicando il nome della scuola e il numero di telefono del referente. Saranno ricontattate per organizzare la visita!

Oltre all’arte e ai laboratori, troverete la location suggestiva del Convento, la possibilità di sorseggiare una bevanda calda tra un acquisto e l’altro, e un’atmosfera natalizia che scalda il cuore.

È la gita perfetta per famiglie, appassionati di arte e chi cerca il vero spirito del Natale!

L’ingresso è gratuito, vi aspettiamo numerosi.