L’Associazione Culturale Cerillae APS avvia a Cirella il progetto “I luoghi della nostra storia”

A Cirella sono stati avviati gli interventi di recupero e ripristino della tabellonistica lungo il percorso storico–archeologico, nell’ambito del progetto “I luoghi della nostra storia”, promosso dall’Associazione Culturale Cerillae APS e supportato dall’Amministrazione comunale di Diamante.

L’iniziativa si inserisce in continuità con i progetti di valorizzazione finanziati negli anni dal Ministero, dalla Soprintendenza e da altri enti pubblici, riguardanti la passeggiata archeologica che conduce all’area di Cirella Vetere, il Mausoleo romano, le vasche di via Porto e l’area della scogliera di Cirella, attraverso i quali è stato progressivamente costruito un percorso diffuso di conoscenza del territorio.

Il sistema, articolato in pannelli informativi e punti di approfondimento, era stato concepito per accompagnare il visitatore lungo un itinerario autonomo di scoperta dei luoghi e della loro storia.

Tuttavia, il trascorrere degli anni, il degrado dei supporti, il deterioramento dei pannelli e l’abbandono delle strutture hanno progressivamente compromesso la leggibilità e la fruizione dell’intero percorso, oggi in gran parte non utilizzabile.

In questa prima fase dell’intervento si sta procedendo alla pulizia, al recupero e alla sistemazione dei supporti esistenti, spesso danneggiati, privi di pannelli o coperti dalla vegetazione.

Determinante, in queste giornate di lavoro, l’impegno dei volontari dell’Associazione Culturale Cerillae APS, che con grande entusiasmo si sono adoperati concretamente sul campo per restituire dignità e funzionalità al percorso storico–archeologico, contribuendo in maniera diretta alla realizzazione del progetto.

Le successive fasi operative prevedono la reinstallazione della tabellonistica e il collegamento dei diversi punti del percorso a contenuti multimediali di approfondimento, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di visita e favorire una conoscenza più ampia e accessibile del patrimonio storico–archeologico locale.

L’obiettivo finale del progetto è quello di restituire piena dignità e fruibilità a un sistema di conoscenza del territorio ormai compromesso, riattivando percorsi autonomi di scoperta dei luoghi e della loro storia.

Il progetto proseguirà con le ulteriori fasi di intervento fino al completo ripristino del percorso.