L’Associazione dei Comuni della Locride rivolge a tutti i sindaci eletti nell’ultima tornata elettorale i più sinceri auguri di buon lavoro

L’Associazione dei Comuni della Locride rivolge a tutti i sindaci eletti nell’ultima tornata elettorale amministrativa i più sinceri auguri di buon lavoro.

Come rappresentanti della Locride siamo pronti ad accogliervi al fine di migliorare la nostra azione e riuscire, con ritrovata sinergia, a raggiungere importanti obiettivi per i nostri cittadini.

Un saluto affettuoso e un ringraziamento per il lavoro svolto nell’interesse delle proprie comunità e della Locride a tutti i colleghi che hanno terminato il loro mandato.

Un augurio di buon lavoro lo vogliamo rivolgere anche al neosindaco eletto della Città di Reggio Calabria. La Locride è un territorio complesso, ma ricco di risorse e con la cooperazione di tutte le Istituzioni può perseguire lo sviluppo socioeconomico che tutti ci auguriamo.

Riteniamo che ogni sforzo fatto nell’interesse delle nostre comunità sia fondamentale per il progresso dei territori.

Così abbiamo accolto con grande soddisfazione ed attenzione la proposta del Piano Gelsomini Link sulla necessità di istituire dei collegamenti diretti della Locride con Roma Capitale.

La questione, già dibattuta nei mesi scorsi anche grazie all’attività del Comitato Ultima spiaggia, riveste priorità assoluta per uscire nel breve periodo dall’isolamento e garantire ai tantissimi pendolari condizioni migliori e più dignitose al fine di raggiungere le altre parti d’Italia o far ritorno in Calabria.

Il nostro impegno sarà massimo e unitario trovando i nostri Comuni in prima linea per il supporto e l’attuazione di questa iniziativa.

Il Presidente del Comitato Il Presidente dell’Assemblea

Prof. Giorgio Imperitura Avv. Vincenzo Maesano