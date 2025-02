L’associazione Hermesja presenta a Palazzo San Giorgio il calendario di eventi 2025

Si è svolta venerdì 31 gennaio 2025, la presso Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la presentazione del ricco programma di eventi per il 2025 delle iniziative dell’associazione di promozione umana e sociale Hermesja presieduta da Pietro Romeo.

Sono otto i tour motociclistici che attraverseranno il Mediterraneo e l’Europa dell’Est:

Tra questi anche quello Matera-Reggio Calabria (dal 25 al 28 Settembre) che attraverserà ben 4 Parchi di cui 3 nazionali ed uno regionale;

un’opportunità di fare sport valorizzando l’enorme patrimonio culturale e naturalistico del sud e, soprattutto, della nostra regione.

Appuntamento fisso, ormai giunto alla sua sedicesima edizione, è il Tour di Tunisi.

Molto avvincente ed appassionante è anche il Tour delle Capitali e dei Siti UNESCO: un viaggio che si snoderà tra Croazia, Bosnia, Serbia, Romania, Bulgaria e Grecia, organizzato in collaborazione con il Moto Club Polizia di Stato – Sezione di Reggio Calabria.

Hermesja non è solo sport ma anche solidarietà: infatti, grazie ad una collaborazione con l’Associazione Nazionale Anteas (dedicata a progetti di solidarietà nel deserto del Sahara), ha inserito tra tutti gli eventi anche un’iniziativa che unisce il mondo del motociclismo ad aspetti sociali ed umanitari.

Altra perla, del ricco e variegato programma, è la traversata dello Stretto di Messina in motocicletta sfruttando la sola velocità e l’effetto idrodinamico; una sfida che dovrebbe svolgersi in autunno e punta non solo a realizzare un’impresa mai tentata prima ma anche a stabilire un record mondiale di velocità su acqua.

Hermesja ha annunciato anche la prossima edizione del Premio Mohamed Chibanì; quale riconoscimento ai valori di coraggio, scoperta e passione per il viaggio lasciati in eredità morale dal tunisino scomparso; indimenticabile compagno e maestro di quella terra.

Nelle vesti istituzionali di consigliere delegato allo sport Giovanni Latella ha attestato il massimo supporto alle iniziative di prestigio di questa associazione che, oltre a portare in giro per il mondo gli appassionati di moto, fa conoscere le bellezze e la cultura del nostro territorio: sia con il tour che attraversa i nostri Parchi ed alcuni dei borghi più belli dell’area grecanica che con quella sullo Stretto di Messina che si preannuncia essere veramente unica e singolare.

Questa secondo il consigliere è un’altra tra le tante opportunità per rimarcare il ruolo storico e centrale della nostra città nell’area del mediterraneo; un motivo in più per rafforzare rapporti e collaborazioni con altri paesi e città di questa stessa area con inevitabili ricadute positive in termini economici, sociali e culturali.

Non è un caso, d’altronde, che lo slogan della nostra città per la candidatura a “Capitale della Cultura 2027” sia proprio “Cuore del Mediterraneo”.