L’associazione “Il Sorriso” con il teatro ed il comune di Saracena a servizio del bene e della dignità dei più deboli

Un sorriso per la solidarietà.

E’ quanto ha coniugato in più modi l’altra sera, nel Comune di Saracena, in provincia di Cosenza, l’Associazione di volontariato “Il Sorriso – Pina Cirigliano” con la Compagnia Il Teatro dei Visionari, di Casali del Manco, guidata da Ivana Lindia, accogliendo l’esilarante anteprima “A Fortuna”, interpretata da 12 artisti, il cui incasso è stato devoluto in beneficenza per l’adozione a distanza e per i bisogni dei bambini israeliani e palestinesi che vengono accolti, con un progetto, in un ospedale di Betlemme.

Un’attenzione che ha sorprendentemente provocato e raccolto molto di più di quanto avevano pensato gli organizzatori a causa del cattivo tempo che imperversava nella zona.

La commedia brillante, in vernacolo, ambientata nella Cosenza degli anni ’50 e rappresentata nell’Auditorium degli Orti Mastromarchi, oltre ad avere il patrocinio del Comune, sempre attento a gesti inclusivi del genere, è stata realizzata, tra l’altro, grazie al particolare interessamento e volontà del presidente del Consiglio Comunale, Dino Mastroianni, portavoce, così, dei sentimenti dell’Amministrazione per affermare il ruolo del teatro come un efficace mezzo di promozione a sostegno delle persone più vulnerabili.

E’ quanto hanno anche sostenuto nei loro contributi, in apertura e conclusione di serata, ringraziando tutti, la presidente del sodalizio propositore, Vittoria Diana, con Aurelia Diana e Teresa Forte, componenti dello stesso.

Fattori imprescindibili dell’opera dell’associazione intitolata a colei che ha fatto della propria vita un continuo sguardo e tensione verso chi ha più bisogno, gli ultimi, indicando con il sorriso la modalità e la via da percorrere per riscoprire l’amore come forza che muove, trasforma e diventa una sfida radicale.

Messaggio forte e chiaro, trasmesso a più voci, che ha ricordato pure quanto affermato in questi giorni dal Papa sull’importanza proprio del sorriso per trasmettere gioia, pace e speranza a chi è ai margini della società o soffre per qualsiasi ragione.

Un inno, dunque, alla dignità e nobiltà della vita umana spesso vessate e bistrattate per rilanciare il dato che il teatro è uno spazio di ascolto e incontro, e può diventare continuamente azione concreta e abbraccio collettivo di intere esistenze dove l’amore si rivela energia che rimette in moto e spinge fuori da noi stessi per ritrovarci più grandi nel donarci con gratuità.