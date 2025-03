L’associazione Pandora presenta il 22 marzo la “Fiera di Primavera”

Si terrà domani, sabato 22 marzo, presso la sede di Corredino Sospeso a Reggio Calabria (Viale Amendola 1 D/E), dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30, l’evento “Fiera di primavera”, una giornata con servizi esclusivi per festeggiare l’arrivo della primavera.

Una giornata esclusiva in cui sarà possibile non solo conoscere dal vivo i servizi associativi ma anche acquistare gli articoli (ceramiche, tessile, bomboniere, fiocchi nascita, regali per tutte le occasioni, etc…) delle collezioni solidali 2024 scontati del 50% e scoprire la linea di Pasqua 2025.

“Fiera di Primavera” è rete e territorio, punti saldi da sempre di Corredino Sospeso, che per l’occasione ha coinvolto due professioniste reggine Antonia Messineo Fotografa che omaggerà uno scatto professionale su un meraviglioso set fotografico primaverile allestito da Valentyna Eventi che sarà a disposizione per una consulenza gratuita per realizzare un evento perfetto.

Ed è territorio, attraverso il gusto, grazie alle aziende aderenti a Confagricoltura Reggio Calabria che offriranno uno spuntino delizioso e delle combinazioni di prodotti con le ceramiche solidali per sostenere concretamente l’associazione.

“Questo evento commenta così Simona Argento, Presidente dell’Associazione Pandora cui fa capo il progetto Corredino Sospeso è una collaborazione fra volontariato, professionisti e agricoltura ed il segno che nella nostra città c’è davvero voglia di collaborare, un indicatore straordinario di una comunità attenta e coesa, capace di guardare insieme nella stessa direzione.”

“Confagricoltura Reggio Calabria dichiara il Direttore Diego Suraci partecipa con l’entusiasmo delle aziende socie ad un’iniziativa come questa che permette di mostrare, in una realtà sociale ormai ben strutturata come Corredino Sospeso, il frutto del lavoro nelle aziende agricole.

Una bellissima vetrina che dimostra quanto sia fondamentale la rete per proporre il meglio del nostro territorio. Il tutto ulteriormente impreziosito dal fine benefico che l’iniziativa si pone”.

Associazione di Promozione Sociale Pandora

Viale Amendola 1/D-E | 89125 Reggio Calabria