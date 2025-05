L’Associazione per la Ricerca Neurogenetica aps ospita i candidati a sindaco di Lamezia Terme

L’ARN aps ha ospitato in questi giorni i tre candidati a sindaco di Lamezia Terme a Casa Alzal,

struttura di proprietà comunale che l’ARN ha in concessione d’uso da alcuni anni.

Durante gli incontri i candidati hanno potuto constatare di persona le attività che gli operatori

svolgono con i nostri ospiti e i loro familiari e soprattutto hanno potuto verificare le condizioni

della struttura che presenta gravi problemi di manutenzione.

L’ ARN ha inoltre sottolineato la grave situazione burocratica che sta bloccando da tre anni la fornitura degli arredi e attrezzature per la cucina.

L’ARN ringrazia la dott.ssa Lo Moro, l’avv. Murone e il dott. Bevilacqua per aver accettato l’invito e

per gli apprezzamenti ricevuti, e auspica che il nuovo Sindaco non solo possa affrontare e risolvere

queste problematiche, ma anche collaborare in modo fattivo e sinergico con tutti gli Enti del Terzo

Settore che a Lamezia rappresentano per qualità e quantità una enorme risorsa e condividono le

stesse finalità delle Amministrazioni soprattutto locali: il bene della comunità.

Il Presidente Antonio Laganà