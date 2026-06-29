L’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ETS avvia selezione rivolta ad assumere n. 2 infermieri

L’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ETS ha avviato una selezione rivolta ad assumere n. 2 infermieri da inserire nei servizi residenziali e diurni di Reggio Calabria e rivolti a persone con disabilità.

L’offerta lavorativa prevede un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o anche libero professionale ad ore, secondo il Ccnl Aris.

Le due figure professionali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– Laurea abilitante per il profilo richiesto.

– Abilitazione alla professione e iscrizione all’albo.

– Professionalità e competenza nella gestione del ruolo.

– Assenza di condizioni ostative all’esercizio professione.

L’Ente ricerca altresì Operatori Socio Assistenziali per l’inserimento lavorativo all’interno dei propri servizi, anche domiciliari.

Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail luciano.squillaci@piccolaoperarc.it, mentre per ricevere informazioni è possibile contattare il seguente numero 0965 890135.

Con preghiera di diffusione, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.,