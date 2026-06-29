L’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ETS avvia selezione rivolta ad assumere n. 2 infermieri
L’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ETS ha avviato una selezione rivolta ad assumere n. 2 infermieri da inserire nei servizi residenziali e diurni di Reggio Calabria e rivolti a persone con disabilità.
L’offerta lavorativa prevede un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o anche libero professionale ad ore, secondo il Ccnl Aris.
Le due figure professionali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– Laurea abilitante per il profilo richiesto.
– Abilitazione alla professione e iscrizione all’albo.
– Professionalità e competenza nella gestione del ruolo.
– Assenza di condizioni ostative all’esercizio professione.
L’Ente ricerca altresì Operatori Socio Assistenziali per l’inserimento lavorativo all’interno dei propri servizi, anche domiciliari.
Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail luciano.squillaci@piccolaoperarc.it, mentre per ricevere informazioni è possibile contattare il seguente numero 0965 890135.
Con preghiera di diffusione, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.,