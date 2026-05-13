L’Associazione Polo Digitale Calabria “scuote” le imprese regionali: “Partecipate al Premio Vibo Smart, portiamo l’innovazione nelle piazze”

L’Associazione Polo Digitale Calabria, hub d’eccellenza per l’innovazione con sede a Rende, annuncia il proprio sostegno ufficiale alla seconda edizione del Premio “Vibo Smart”, l’iniziativa d’avanguardia promossa dal Comune di Vibo Valentia attraverso l’Assessorato alla Digitalizzazione e Innovazioni Tecnologiche.

Il bando, fortemente voluto dall’Assessore Luisa Santoro, mette in palio un premio di 5.000 euro e una prestigiosa vetrina istituzionale per le imprese capaci di proporre modelli innovativi di sviluppo digitale e sostenibile, con un focus particolare sulla rigenerazione delle aree urbane degradate.

Il Presidente dell’Associazione, Emilio De Rango, da tempo in prima linea nel monitoraggio delle eccellenze tech e nel processo di modernizzazione della macchina pubblica, lancia un appello energico al territorio:

“La nostra missione è scuotere il tessuto imprenditoriale regionale e, parallelamente, guidare la Pubblica Amministrazione verso una reale transizione digitale,” dichiara Emilio De Rango.

“L’Assessore Luisa Santoro ha dimostrato una lungimiranza rara, aprendo le porte del Comune all’innovazione privata. Ora tocca alle aziende e ai tanti giovani talenti calabresi rispondere: uscite dai laboratori e mostrate il vostro valore. Partecipare a ‘Vibo Smart’ significa firmare il cambiamento della propria terra.”

L’Associazione Polo Digitale Calabria Polo Digitale PA, agendo come ponte e punto di riferimento regionale e nazionale, porta avanti da tempo la creazione di un vero e proprio ecosistema digitale all’interno degli Enti Locali.

Questa visione punta a connettere amministrazioni, cittadini e imprese in un’unica rete intelligente e interconnessa.

Grazie all’autorevolezza maturata a livello nazionale e alla profonda esperienza del Coordinatore Nazionale del Polo Digitale PA, Francesco Cannataro, unitamente a quella del Presidente De Rango nella formazione specialistica degli dipendenti pubblici, l’Associazione garantisce un supporto di altissimo profilo nella diffusione di pratiche digitali evolute.

In quest’ottica di eccellenza, il Polo ha avviato un’interlocuzione diretta con l’Assessore Santoro per proporre una proroga strategica dei termini di scadenza.

L’obiettivo è intercettare quelle imprese che dispongono di soluzioni “chiavi in mano” e che, all’interno di questo ecosistema, possono apportare un contributo tecnologico di alto livello, garantendo alla città di Vibo Valentia l’accesso alle migliori innovazioni disponibili sul mercato.

Un modello da esportare

L’Associazione intende promuovere il format “Vibo Smart” come una best practice da replicare negli altri Comuni italiani.

L’obiettivo è trasformare l’iniziativa di Vibo Valentia in uno standard di riferimento, dimostrando come la sinergia tra PA competenti e imprese coraggiose possa realmente elevare la qualità della vita e la competitività del territorio.