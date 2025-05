L’Associazione Soluzione Lavoro OdV compie 10 anni

L’Associazione Soluzione Lavoro OdV celebra i suoi primi 10 anni di attività e desidera condividere questo importante traguardo con tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno contribuito a renderla una realtà solida e riconosciuta nel campo delle politiche attive per il lavoro e dell’inclusione sociale.

Per l’occasione, è stato organizzato un evento che si terrà mercoledì 14 maggio 2025 alle ore 16:30, presso la Sala Monteleone del Consiglio della Regione Calabria, in Via Cardinale Portanova a Reggio.

L’evento è aperto a tutti coloro che sono interessati ai temi del mercato del lavoro, della crescita sociale, economica e professionale, agli incentivi per le imprese, o che semplicemente desiderano festeggiare insieme a noi questo importante anniversario.

All’incontro parteciperanno numerosi attori della rete pubblico-privata che collaborano con l’associazione, tra cui autorevoli rappresentanti della Regione Calabria, della Camera di Commercio, della Confartigianato, della CISL, delle parrocchie e degli istituti scolastici del territorio.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le principali opportunità messe a disposizione dalla Regione Calabria e dal Governo per favorire l’accesso al mondo del lavoro, attraverso percorsi gratuiti di formazione e di inserimento lavorativo.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai temi degli incentivi, dei finanziamenti e degli strumenti di accompagnamento per la creazione d’impresa. Saranno presenti per festeggiare con noi e per portare la loro testimonianza alcune realtà imprenditoriali nate grazie al supporto dell’Associazione Soluzione Lavoro OdV.

L’evento sarà inoltre l’occasione per promuovere la mission dell’associazione, sintetizzata nel logo: “Your job, our passion – Il tuo lavoro è la nostra passione”, con l’obiettivo prioritario di offrire a giovani e meno giovani la possibilità di costruire il proprio futuro rimanendo nel territorio, avendo quella Speranza che è certezza di un futuro migliore tanto sul piano economico quanto su quello sociale.

Ai partecipanti sarà offerta la possibilità di ricevere in omaggio una delle tre certificazioni EIPASS, attraverso un coinvolgente gioco a quiz.

Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questo importante traguardo, seguito dal taglio della torta e un brindisi finale!