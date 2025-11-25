Latella: «Un grande successo per “Viva Mexico Reggio Calabria, musica colori e sapori”»

«Un grande successo quello di Viva Mexico Reggio Calabria, musica colori e sapori, il festival che per quattro giorni ha animato il lungomare monumentale Falcomatà».

Ad affermarlo in una nota è il consigliere comunale con delega a Turismo e Sport Giovanni Latella, tracciando un bilancio estremamente positivo dell’iniziativa che ha portato a Reggio Calabria profumi, atmosfere e tradizioni del Messico.

L’evento ha trasformato uno dei luoghi simbolo della città dello Stretto in un vivace palcoscenico a cielo aperto, attirando migliaia di visitatori, famiglie, turisti e curiosi. Un flusso continuo di persone che si sono potute immergere in un’esperienza culturale autentica, ricca di sapori, spettacoli e attività per tutte le età.

«La risposta del pubblico ha evidenziato Latella è stata straordinaria. Abbiamo visto un lungomare vivo e partecipato, animato da cittadini e turisti che hanno apprezzato la varietà delle proposte gastronomiche, musicali e artistiche.

Festival come questo confermano la vocazione della nostra città ad accogliere eventi di rilievo e a valorizzare le sue potenzialità in ambito turistico e culturale».

Al centro della manifestazione, la cucina tradizionale messicana, protagonista assoluta con i suoi piatti autentici preparati sul momento: tacos, burritos, quesadillas, nachos, empanadas e molte altre specialità.

«La gastronomia ha aggiunto il delegato al Turismo ha rappresentato un forte elemento attrattivo: la qualità degli stand, l’attenzione agli ingredienti e la possibilità di assaporare ricette originali hanno incontrato il gusto di tutti.

Inoltre, la presenza di opzioni gluten free e vegane ha garantito un’offerta inclusiva e attenta alle esigenze alimentari contemporanee». Accanto alla cucina, il festival ha portato sul lungomare un’esplosione di colori e musica grazie alle performance dal vivo dei Mariachi.

A completare il programma, gli show cooking, i laboratori creativi dedicati ai più piccoli e un ricco intrattenimento che ha animato tutte le serate dell’iniziativa.

Non sono mancati infine gli stand dedicati ai cocktail tipici messicani, alle birre tradizionali e alle bevande iconiche della cultura centroamericana, che hanno contribuito a ricreare un’atmosfera festosa e coinvolgente.

«Reggio Calabria ha concluso Latella ha dimostrato ancora una volta di rispondere con entusiasmo agli eventi di qualità. Viva Mexico è riuscito a unire cultura, gastronomia e intrattenimento in un mix perfetto, offrendo un’occasione di socialità e valorizzazione del nostro territorio».