L’attore comico Claudio Casisa al Cine Teatro Odeon con “Spaiato”

E’ pronto a riabbracciare Reggio Calabria ma soprattutto a strappare tantissime risate al pubblico, l’attore comico Claudio Casisa con il suo nuovo spettacolo “Spaiato”.

L’evento, promosso dall’Arts Promotion di Mario Russo, in scena mercoledì 14 Maggio alle ore 21 presso il Cine Teatro Odeon, è una commedia intelligente fatta di storie quotidiane che toccano il cuore di tutti.

In 75 minuti, il vulcanico Casisa racconta come Wilson, un calzino spaiato rimasto solo dopo una turbolenta lavatrice che lo ha separato per sempre dalla sua fedele compagna, affronta la nuova “vita” da single e spaiato.

A consolarlo tutte le mattine è Claudio Casisa, anche lui rimasto da solo dopo una lunga relazione d’amore durata per 10 anni. Nonostante Wilson non pronunci una parola, è Claudio a dare voce al calzino, proiettando su di esso i suoi pensieri e sentimenti più profondi.

Per Claudio, Wilson non è semplicemente un calzino inanimato, ma un amico fedele con il quale condividere la sua storia e le sue emozioni.

Nel corso dello spettacolo, Wilson e Claudio cercheranno di superare il dolore delle loro ex relazioni e di abbracciare la loro nuova vita da single, scoprendo che la felicità può essere trovata anche nelle situazioni più inaspettate.

Con una miscela di umorismo e pathos, “Spaiato” promette al pubblico un’esperienza teatrale coinvolgente e commovente, capace di suscitare risate sincere e riflessioni profonde sull’essenza dell’amicizia e dell’amore.

Il tour sta registrando un grande successo di pubblico e critica in tutta la Penisola, un traguardo che testimonia l’apprezzamento e l’affetto di grandi e bambini per il giovane artista palermitano abile a coinvolgere ed emozionare.

Anche in questo spettacolo, Claudio dimostrerà ancora una volta il suo talento, la sua creatività, la sua puntuale ed attenta ironia e, con un testo brillante e una verve innata, divulgherà un messaggio che celebra l’amicizia e la diversità.

Per ulteriori info https://www.ticketone.it/event/claudio-casisa-spaiato-teatro-odeon-19900133/