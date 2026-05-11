L’Auditorium dell’Università Magna Graecia di Catanzaro ospiterà il prestigioso congresso nazionale “Audiovestibologia 2026: Gestione integrata delle emergenze in Otorinolaringoiatria e Audiologia”.

L’evento, presieduto dal prof. Giuseppe Chiarella, Direttore dell’U.O.C. di Audiologia, Foniatria e Vestibologia dell’A.O.U. “R. Dulbecco”, si propone di delineare percorsi diagnostico-terapeutici d’avanguardia per la gestione delle acuzie del distretto testa-collo.

Sotto la direzione del prof. Chiarella, il coordinamento scientifico sarà curato dal prof. Pasquale Viola e dal dott. Vincenzo della Peruta.

Il congresso si pone l’obiettivo di fornire una visione d’insieme sulle emergenze vitali, funzionali e infettive, integrando le competenze della moderna otorinolaringoiatria con quelle della neuroradiologia interventistica e delle nuove tecnologie diagnostiche.

Il percorso scientifico si articola attraverso l’analisi delle urgenze respiratorie, con particolare attenzione alla gestione delle vie aeree superiori e all’impiego dell’ecografia point-of-care (POCUS) in ambito pediatrico, e delle emergenze emorragiche, affrontando scenari critici che vanno dalle epistassi alle gravi complicanze nel paziente oncologico.

Ampio spazio verrà inoltre dedicato alla gestione dei processi flogistico-ascessuali, sottolineando l’importanza della stewardship antimicrobica per un approccio farmacologico corretto e consapevole.

Il congresso approfondisce le urgenze audiovestibolari, focalizzandosi su patologie tempo-dipendenti come l’ipoacusia improvvisa, il deficit vestibolare acuto e i traumi della rocca petrosa, al fine di garantire al paziente non solo la stabilità clinica ma anche la salvaguardia delle funzioni sensoriali.

L’incontro rappresenterà dunque un momento fondamentale di confronto per consolidare protocolli d’intervento efficaci e favorire una gestione integrata e tempestiva delle patologie urgenti.

Il congresso, in programma venerdì 15 maggio, sarà caratterizzato da una spiccata attenzione verso la valorizzazione dei giovani specialisti, figure fondamentali per l’evoluzione dei protocolli clinici e della ricerca.

A testimonianza di questo impegno, l’evento godrà dei prestigiosi patrocini del GOS (Gruppo Giovani Otorinolaringoiatri) e del GIAF (Giovani Italiani Audiologi e Foniatri). Questa sinergia sarà fondamentale per favorire un confronto dinamico e costruttivo tra i massimi esperti del settore e le nuove leve della medicina specialistica.

L’incontro, che assegnerà 6 crediti ECM, vedrà la partecipazione di una Faculty d’eccellenza proveniente dai principali poli ospedalieri e universitari d’Italia.

L’obiettivo perseguito con i lavori del congresso è quello di consolidare protocolli operativi per la gestione delle emergenze in ambito otorinolaringoiatrico e audiologico-vestibolare, garantendo al paziente la massima tempestività e l’accuratezza nelle cure.