L’autore calabrese Salvatore Nardi con il suo libro “Mio padre la mia guida” per la prima volta al Salone Internazionale del Libro di Torino.

Lunedi 19 Maggio, presso lo Stand Istituzionale della Regione Calabria, LINGOTTO FIERE – Pad. Oval, Lunedì 19 maggio 2025 del XXXVII Salone Internazione del Libro- Torino, il calabrese Salvatore Nardi, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto Comprensivo Statale “B. Zumbini” di Cosenza, già Funzionario delegato alla difesa del Ministero dell’Istruzione e del Merito in Tribunale, ha presentato il suo libro dal titolo “Mio padre la mia guida”

Ha dialogato con l’autore la D.ssa Imma Guarasci del Dipartimento Istruzione e Cultura della Regione, che ha condotto la presentazione del libro con grande maestria.

L’autore ha poi voluto omaggiare il pubblico presente con un segnalibro su cui sono impresse un immagine del libro e delle foto relative al suggestivo “Largo Carlo Nardi”; é seguito un secondo omaggio, ovvero un mazzo di carte da gioco di Bridge personalizzate in memoria del padre defunto, abile in quest’ultimo gioco da tavolo.

Ad assistere alla presentazione anche la poetessa romana avv. Cinzia Rolli, chiamata a recitare la toccante poesia “In memoria di Carlo Nardi” e il famoso scrittore e poeta fiorentino multi-premiato Alessandro Perugini.

Il tema della partecipazione calabrese alla più importante manifestazione italiana dedicata all’editoria, alla lettura e alla cultura è stato: “La Calabria che siamo”, un invito a scoprire la cultura e la letteratura della Regione Calabria che si avvale della direzione artistica di Francesco Mazza, un professionista poliedrico con esperienze nel cinema, nell’editoria e nella produzione artistica.

La partecipazione è stata curata dall’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria ed egregiamente diretto dall’Assessore d.ssa Caterina Capponi.

“Mio padre la mia guida” è un testo in cui l’autore Salvatore Nardi ripercorre la vita e gli insegnamenti del padre Carlo, prematuramente scomparso nel 1988; un padre ma anche un uomo capace di insegnare, esempio di altruismo, di legalità, di rispetto delle leggi, di dovere civico, di solidarietà, di sani principi politici e valori che ha lasciato in eredità al proprio figlio.

I ricordi di chi lo ha conosciuto e i riconoscimenti alla memoria conferitigli nel corso degli anni, testimoniano l’affetto che sapeva suscitare nelle persone.

Un testo che certamente fornisce ai giovani studenti una vivida testimonianza, un esempio concreto di una vita all’insegna della legalità e della solidarietà.