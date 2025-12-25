Reggio Calabria

L’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio riduce le tasse di ancoraggio a sostegno dei traffici portuali

tasse d'ancoraggio

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio26 minuti fa
47 minuto di lettura
autorità portuale gioia tauro

Per sostenere la crescita dei traffici portuali, l’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha deciso di ridurre le tasse d’ancoraggio.

L’obiettivo è quello di mantenere il livello di competitività del porto di Gioia Tauro nel settore del transhipment e, così, di assicurarne il primato nazionale e la leadership internazionale nel circuito del Mediterraneo.

L’Ente, guidato dal presidente Paolo Piacenza, ha deciso di stanziare a favore della riduzione delle tasse d’ancoraggio una somma complessiva pari a 1 milione e mezzo di euro per l’anno 2025, cifra superiore a quella dell’anno precedente, al fine di offrire ulteriore supporto allo sviluppo dei porti che rientrano nella propria circoscrizione (Gioia Tauro, Corigliano Calabro, Crotone, Vibo Marina e Taureana di Palmi).

Potranno beneficiare della riduzione le compagnie di navigazione, linee o consorzi d’armamento che svolgono l’attività di trasporto merci in relazione alla propria tipologia di traffico.

In particolare, una quota parte della somma disponibile, pari al 3,5% del totale, è destinata al rimborso delle tasse d’ancoraggio corrisposte dalle car carriers, mentre la somma residua sarà destinata al rimborso delle tasse d’ancoraggio corrisposte dalle navi porta contenitori e dalle altre tipologie di navi.

Nello specifico i benefici saranno applicati a tutte le navi commerciali, ma non alle navi passeggeri, e si articolano in base a specifici criteri.

Nel porto di Gioia Tauro, le portacontainers, e tutte le altre tipologie di navi, di stazza lorda superiore alle 80 mila tonnellate avranno una riduzione del 100%, mentre, per quelle di stazza lorda fino a 80 mila tonnellate la riduzione sarà del 65%.

Adeguato beneficio è stato pianificato anche per le navi car carriers.

Per quelle di stazza lorda superiore alle 30.000 tonnellate è stata disposta una riduzione del 90%, mentre le navi fino a 30.000 tonnellate godranno di una riduzione pari al 65%.

Il provvedimento sarà adottato fino alla concorrenza della somma pari a 1 milione e mezzo di euro, derivante dall’aumento delle Entrate nel Bilancio dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, relative all’esercizio finanziario 2025.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio26 minuti fa
47 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio