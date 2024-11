L’Avis comunale OdV Reggio Calabria racconta i suoi 70 anni con “foto, persone e storie di vita”

“Settanta anni di Avis: foto, persone e storie di vita”, questo il titolo del libro fotografico attraverso il quale la sezione comunale Evelina Plutino Giuffrè dell’Avis OdV di Reggio Calabria, nel suo 70° anno dalla fondazione avvenuta nel 1954, si propone di raccontare il suo cammino di solidarietà nel segno del dono del sangue.

La presentazione del libro fotografico, evento che si pregia di avere il patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria, avrà luogo domani, sabato 9 novembre, alle ore 10:30 nel salone dei lampadari Italo Falcomatà di palazzo San Giorgio, sede dell’amministrazione comunale.

Apriranno l’incontro i saluti del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, dell’eurodeputata Giuseppina Princi, del direttore dell’unità operativa Servizio immunotrasfusionale del Gom, Alfonso Trimarchi, del comandante della Scuola allievi carabinieri, colonnello Vittorio Carrara, della presidente dell’Avis provinciale Reggina, Vanna Micalizzi e di altri rappresentanti di Istituzioni, del Gom e delle Forze dell’ordine, Dirigenti scolastici e Docenti referenti delle scuole secondarie di secondo grado e rappresentanti del mondo dell’Associazionismo e del Volontariato.

La presentazione della pubblicazione “Settanta anni di Avis: foto, persone e storie di vita” sarà curata dalla presidente dell’Avis comunale OdV di Reggio, Myriam Calipari.

Mimmo Nisticò, tesoriere con delega ai progetti per la Scuola nell’Esecutivo nazionale e decano dell’Avis comunale reggina, offrirà uno spaccato della storia dell’associazione di cui ha vissuto 50 dei complessivi 70 anni di vita.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Sergio Conti.

Le celebrazioni per i 70 anni sono iniziate già lo scorso 23 marzo, anniversario della fondazione avvenuta nel 1954, con la consegna delle benemerenze a oltre 500 donatori e donatrici, presso l’auditorium Cosimo Fazio della scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

Esse proseguiranno anche la prossima settimana con la riunione dell’Esecutivo nazionale Senior e Giovani a Reggio Calabria nel pomeriggio di sabato 16 novembre.

Sarà anche occasione per un incontro tra il presidente nazionale Gianpietro Briola, con tutto l’Esecutivo, e i dirigenti regionali, provinciali e comunali del territorio reggino.

Prevista, per i diversi rappresentanti provenienti da tutta Italia, anche la visita al museo e ai Bronzi di Riace.

In questo anno speciale, Reggio Calabria avrà altresì l’onore di essere, con Bergamo, Viterbo e Roma, tra le quattro sedi che ospiteranno la prima edizione della scuola nazionale per dirigenti Avis itinerante, in collaborazione con la fondazione Campus.

“Diritto alla salute e modelli organizzativi nella sanità e nei sistemi sanitari” sarà il tema della sessione reggina che avrà luogo sabato 16 e domenica 17 novembre presso l’università Mediterranea di Reggio Calabria e presso la sede dell’unità di racconta dell’Avis Comunale OdV di Reggio Calabria.