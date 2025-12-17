L’AVO di Castrovillari affianca Telethon nella raccolta fondi Banchetto dei volontari all’ospedale Ferrari

L’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) di Castrovillari, anche quest’anno, ha affiancato Telethon nella raccolta fondi finalizzata alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

20 volontari hanno allestito, il 15 dicembre scorso, un banchetto promozionale all’ingresso centrale dell’ospedale Ferrari della città del Pollino incontrando pazienti e visitatori per sensibilizzarli sull’importanza della ricerca e per offrire cuori di cioccolato e gadget in cambio di un piccolo contributo.

La campagna Telethon, che sulle reti RAI è partita sabato 13 dicembre, ha coinvolto, per il quarto anno consecutivo, l’associazione di Castrovillari che è impegnata ad offrire quotidianamente un servizio volontario, qualificato e gratuito agli ammalati al fine di assicurare una presenza amichevole nei luoghi di cura e in ospedale.

“La certezza che una concreta interazione tra solidarietà e ricerca scientifica sia presupposto fondamentale per il raggiungimento di traguardi importanti fanno sapere i volontari AVOha motivato il rinnovo di questa alleanza con la Fondazione Telethon ed ha sostenuto gli instancabili avolini che, coadiuvati dalle operatrici volontarie del servizio civile, ci hanno messo davvero tutto il cuore per aiutare la ricerca nella speranza di poter restituire fiducia e futuro a tante persone di ogni età e alle loro famiglie che lottano quotidianamente contro ogni forma di malattia genetica rara”.