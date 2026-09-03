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Lavoratori del carcere di Paola in stato di agitazione, Antonio De Caprio al sit-in “Problematiche chiare, meritano ascolto”

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Antonio De Caprio

“I lavoratori del settore penitenziario presso la Casa circondariale di Paola meritano di essere ascoltati e le loro istanze saranno debitamente approfondite allo scopo di avviare una soluzione allo stato di agitazione che va avanti da molto tempo”.

A dirlo è Antonio De Caprio, consigliere regionale della Calabria e segretario della commissione consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa, dopo aver partecipato questa mattina a un sit-in di protesta organizzato dai sindacati di categoria di fronte l’ingresso dell’istituto nel Cosentino.

L’esponente di Forza Italia ha avuto un colloquio approfondito con i lavoratori, rappresentati da Andrea Lombardo e Giuseppe Severino, della Cisl Fns, e Salvatore Panaro e Gerardo Coscarella del Sappe.

“Dal sovraffollamento alla carenza di personale e fino alle condizioni lavorative afferma De Caprio ho ricevuto da loro il quadro della situazione e nei prossimi giorni le sigle sindacali mi consegneranno un documento dettagliato su queste e altre problematiche riscontrate all’interno dell’istituto.

Dati alla mano prosegue il consigliere regionale  provvederò a verificare e a portare la questione all’attenzione anche dei rappresentanti nazionali.

In via preliminare ha concluso ho già investito della vicenda il deputato Andrea Gentile con il quale svolgerò gli approfondimenti del caso”.

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