Lazzaro: Ancadic denuncia fenemoni di dissesto geologico – idraulico sul versante collinare di via dei cedri

La via dei Cedri, a partire dalla via dei Mandorli salendo da tempo è interessata dal crollo di materiale anche in blocchi dal fronte del versante collinare privo di sistemi di protezione.

Seria preoccupazione desta il versante collinare situato in curva lato Reggio a margine della via dei Cedri a circa 200 metri dalla via dei Mandorli che all’occhio del comune cittadino osservatore presenta fratturazioni con notevoli porzioni o comunque grossi blocchi pronti a crollare inevitabilmente sulla strada comunale con conseguenze non di poco conto per la circolazione veicolare e ciclopedonale.

Si sottolinea che dal fronte collinare in questione si sono registrati nel tempo distacchi di blocchi e materiale terroso e la condizione di instabilità del fronte oggi si presenta aggravata e in caso di crollo il materiale riversatosi sulla strada non sarebbe prontamente avvistabile dai conducenti né di giorno né di notte giacché il tratto viario ricade in curva.

Si ravvisa la necessità di un intervento di consolidamento del fronte collinare già crollato in parte, previo accertamento tecnico, attraverso l’installazione da parte del proprietario del suolo di reti di aderenza e chiodatura con la procedura della somma urgenza, giacché lo stato dell’arte indica un’alta probabilità che le piogge dei prossimi giorni potranno accelerarne la frana anche in considerazione che i blocchi insistono in un versante costituito anche da materiale terroso.

Il tutto a salvaguardia della circolazione veicolare e ciclopedonale di via dei Cedri.