Lazzaro: Ancadic “finalmente rimosso il grave pericolo minacciato dal maestoso albero in via ulisse”

Lo scorso 21 dicembre l’Amministrazione comunale di Motta SG, a seguito di richieste e solleciti dell’ANCADIC, ha provveduto a rimuovere un gravissimo pericolo minacciato da un maestoso albero i cui rami penzolavano su alcuni fabbricati che si affacciano sulla via Ulisse ed in caso di crollo di rami o parte di albero provocata dall’azione del vento inevitabilmente questi avrebbero interessato anche la circolazione veicolare e ciclopedonale.

Questa situazione che si trascinava da qualche tempo aveva determinato preoccupazione e ansia negli abitanti della via Ulisse, in particolare del fabbricato situato al civico 25 per la paura che come anzidetto qualche grosso ramo potesse crollare e insieme all’impianto dell’illuminazione pubblica finire sul fabbricato determinando tragiche conseguenze per gli inquilini dello stesso.

Non è stato un intervento di facile esecuzione per la presenza dei cavi elettrici che passavano tra i rami. L’alta professionalità del titolare della impresa che ha eseguito direttamente le operazioni di taglio dell’albero ha fatto sì che l’intervento giungesse a termine senza danni a persone o cose, soprattutto all’operatore stesso.

Bisogna che si intervenga su tante altre analoghe situazioni, alcune delle quali oggetto di segnalazioni dell’ANCADIC, per liberare i cavi elettrici e telecom che passano tra i rami degli alberi.