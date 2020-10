Lazzaro: incendio Ecoservice, il 5 ottobre parte l’intervento di smassamento e raffredamento del compost

Condividi

“Cominceranno lunedì i lavori per lo smassamento e il raffreddamento del compost presente all’interno dell’impianto Ecoservice di località Comunia. Sempre lunedì proseguiranno le analisi per il monitoraggio ambientale e contiamo di terminare la prima fase già la prossima settimana”.

A comunicarlo è il sindaco Giovanni Verduci che presso la sede comunale ha aspettato la conclusione del procedimento avviato dall’ufficio tecnico per l’affidamento dei lavori a seguito della rinuncia da parte dei vigili del fuoco.

Avremmo voluto continua il primo cittadino che l’intervento fosse realizzato dai vigili del fuoco, abbiamo lavorato in questa direzione seguendo le loro indicazioni, predisponendo un piano che tenesse conto di quanto emerso durante i ripetuti sopralluoghi.

Questo non è stato possibile, lo abbiamo appreso solo in occasione dell’ultima riunione del tavolo tecnico in Prefettura e, come già comunicato al Prefetto, abbiamo immediatamente percorso una strada diversa e lunedì la ditta incaricata, seguita da un direttore dei lavori, sarà operativa.

Ringrazio la Sorical e l’ingegnere Giulio Gangemi aggiunge Verduci che renderanno più sicure, veloci e comode le operazioni per l’approvvigionamento dell’acqua necessaria per il raffreddamento del compost che, ricordo, trovandosi all’interno di un impianto privato, oggi in amministrazione giudiziaria, rende il tutto ancora più difficile e complicato.

Ringrazio, inoltre, la Regione Calabria ed in particolare l’assessore Sergio De Caprio e la sua struttura che quotidianamente ci dimostrano solidarietà e disponibilità a individuare le soluzioni più opportune, e il Prefetto Massimo Mariani, sempre molto attento e vicino alle istanze della nostra comunità.

Ai miei concittadini conclude il sindaco giustamente preoccupati e innervositi da questa situazione che stanno subendo, assicuro la massima attenzione da parte dell’Amministrazione comunale. Non abbiamo mai abbandonato nessuno e continueremo a impegnarci per difendere la nostra comunità e il nostro territorio e, anche per questo, abbiamo incaricato un legale per valutare tutte le azioni possibili.

A quanti ricoprono o hanno ricoperto cariche politiche o ruoli nella pubblica amministrazione, ai professionisti e agli esperti di settore, chiedo un maggiore rispetto per le istituzioni, chiedo di abbassare i toni, di farsi portatori di messaggi chiari, di spendere le parole giuste, di non strumentalizzare, di non creare confusione.