Lazzaro: notevoli ritardi nella raccolta dei rifiuti anche in via Anna Magnani e dintorni

Alcuni abitanti della zona di via Anna Magnani, Traversa IV via Sant’Elia e Largo Francesco Giorgino si dolgono che da oltre quindici giorni in dette zone non viene effettata la raccolta dei rifiuti ammassati davanti alle abitazioni e sui marciapiedi e gli odori nauseabondi invadono le abitazioni creando loro non pochi disagi durante le normali attività quotidiane e del tempo libero.

Lamentano altresì che i marciapiedi sono intransitabili non solo per la presenza dei rifiuti ma anche per la vegetazione in gran parte secca e per i troppi escrementi di cani che si rinvengono anche a margine della strada.

Nel tardo pomeriggio dello scorso 27 giugno mi sono recato in dette zone e alla presenza di alcuni abitanti del luogo da subito ho preso atto del rischio di tipo infettivo cui è esposta la salute pubblica e il danno che ne deriva per l’ambiente.

Dall’attività ispettiva dei luoghi è emerso che le doglianze e le preoccupazioni per la salute esternate dagli abitanti della zona sono effettivamente legittime. Infatti la zona si presenta in stato di forte degrado, sui marciapiedi e appese alle ringhiere insistono ammassati rifiuti in parte contenuti nei mastelli dispensati dal Comune e in parte contenuti in sacchi neri, molti dei quali rotti ad opera di cani e gatti.

Ciò ha permesso di riscontrare le frazioni umide in essi contenute che determinano la proliferazione di animali infestanti.

Gli odori che si sprigionano dall’ammasso dei rifiuti situati sotto le abitazioni e a pochi metri dalle stesse sono percepibili a distanza.

I marciapiedi posti soprattutto lungo la via Traversa IV via Sant’Elia e l’area lato nord e lato Ovest di Largo Francesco Giorgino sono interessati da vegetazione infestante e ben si notano i troppi escrementi dei cani. Una grave situazione igienico-sanitaria sicuramente preoccupante che non può essere ulteriormente prorogabile.

Va sottolineato che l’esposizione dei mastelli e dei sacchi contenenti i rifiuti non capienti nei mastelli deve avvenire davanti alle abitazioni e non distante da esse e sui marciapiedi.

Per quanto sopra si chiede di voler disporre l’immediato prelievo dei rifiuti e un intervento di pulizia atto a eliminare le erbe infestanti e gli escrementi presenti sui marciapiedi e a margine della strada e consentire il riutilizzo dei marciapiedi.