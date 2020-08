Lazzaro: palma si spezza sul lungomare cicerone, fortunatamente non succede la tragedia

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

Abbiamo infruttuosamente più volte rappresentato alle articolazioni comunali di Motta SG l’esigenza di effettuare una verifica sulla stabilità elastica delle alte palme situate sul lungomare Cicerone di Lazzaro, le quali agli occhi del comune cittadino osservatore presentano potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Pericolo che si sarebbe materializzato col crollo avvenuto nei giorni 21 o 22 luglio u.s. di una palma situata a meno di dieci metri da un chiosco, sembrerebbe per quanto è dato sapere che il fusto si sia spezzato da solo e poi è stato tagliato trasportando la parte crollata in uno spazio alla fine del lungomare.

I segni lasciati sul fusto rimasto e quelli sulla parte crollata dicono che il tronco si è spezzato. Il lungomare Cicerone è molto frequentato sia d’estate che d’inverno e comunque quando si tratta di pericoli è ininfluente il numero delle persone che potrebbero essere coinvolte.

Il Sindaco dovrebbe meglio valutare la sussistenza dei requisiti prima di dare incarichi e conferire nomine di ispettore ambientale e quant’altro se poi il pericolo che sotto gli occhi di tutti e minaccia l’incolumità dei cittadini non si vede.

Ci sono due palme all’inizio del lungomare che si presentano inclinate e non si esclude che il fusto possa essere privo di vita e quindi collassare, può succedere che il fusto della palma pur non presentando segni esterni può essere affetto da infestazione, carie fungina non visibile dall’esterno.

Cosa aspettiamo che crolli per eseguire le verifiche? l’ANCADIC non può aspettare tale evento pertanto visto il potenziale pericolo che potrebbe celarsi è stato chiesto ad un Organo competente una verifica sulla stabilità elastica delle piante.

Un controllo comunque vada non fa mai male quando si tratta di salvaguardare la salute e l’incolumità dei cittadini.

Nel mese di marzo 2019 avevamo sottoposto alla valutazione dell’Ufficio tecnico comunale la necessità di emanare una determina con cui venisse dato incarico ad un agronomo di accertare le condizioni di stabilità delle piante di palma, situate: una presso la scuola elementare Demetrio Cuzzupoli di Lazzaro e molte altre sul marciapiede del lungomare Cicerone. Non abbiamo avuto notizie