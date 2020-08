Lazzaro: rotatoria per Motta San Giovanni, uno stillicidio di incidenti secondo Ancadic

Condividi

Intorno alle ore 14,00 dello scorso 8 agosto un’autovettura Citroen che marciava da Reggio verso Melito con alla guida una ragazza, entrata nella rotatoria per Motta SG lato mare si è ribaltata demolendo la segnaletica situata sulla rotonda. Sembrerebbe che l’incidente non abbia causato danni alle persone.

Non abbiamo altre notizie, per quanto si è saputo l’auto non andava veloce, la strada era bagnata giacché pioveva. Va detto che nello stesso punto qualche mese addietro si è registrato un altro incidente che è passato a noi inosservato.

Come già scritto, la dinamica di questi incidenti e le infrazioni con alto indice di collisione commesse anche all’inizio della SP 21 che dalla rotatoria conduce a Motta SG si possono riscontrare dalle immagine filmate dalle telecamere situate sulla rotatoria, sempre che funzionino.

Alla polizia municipale si suggerisce di proporre all’Ente competente l’installazione della segnaletica verticale di “divieto di fermata” nel tratto della SP 21 a partire dalla rotatoria a salire per circa 100 metri. Nello stesso tratto a scendere lato Reggio la sosta dei veicoli è consentita.

L’incidente di che trattasi fa seguito a una serie di eventi i quali, nonostante nella maggior parte dei casi potrebbero essere causati da una guida scorretta, denunciano tuttavia l’esigenza di interventi diretti a ridurre il livello di pericolosità della rotatoria.

Noi insistiamo affinché si faccia attività visiva e tecnica e si metta in sicurezza la rotatoria perché lo stato dell’arte agli occhi del comune cittadino osservatore indica che prima o poi qualche pullman o qualche carovan si ribalterà.