Le aree interne hanno ancora bisogno di attenzione, Umberto Mazza “auguri al governate Occhiuto, ora serve continuità”
La riconferma del presidente Roberto Occhiuto apre una nuova fase politica per la Calabria e il lavoro per portare al centro le aree interne deve proseguire con costanza e perseveranza.
Sanità, mobilità e servizi primari restano le vere urgenze di una regione che deve imparare a garantire pari diritti a tutti i cittadini, indipendentemente dal codice di avviamento postale.
È innegabile sottolinea il Sindaco Umberto Mazza porgendo gli auguri di buon lavoro al riconfermato Governatore Occhiuto che negli ultimi anni la Regione abbia mostrato attenzione verso i piccoli comuni.
Tuttavia, per le comunità dell’interno come la nostra, serve un salto di qualità. Serve continuare a progettare strade sicure, collegamenti efficienti, presìdi sanitari diffusi e continuità nei servizi essenziali, a partire dall’acqua potabile. È da qui che passa la tenuta sociale della Calabria.
La Sila Greca misura ogni giorno la distanza tra le buone intenzioni e la vita reale. La questione delle aree interne non è una voce di bilancio ma un indicatore di giustizia territoriale.
Così come avvenuto con il primo Governo Occhiuto, abbiamo bisogno prosegue il Primo cittadino di politiche che non si esauriscano nei fondi straordinari, ma che diventino strutturali.
I piccoli comuni non devono chiedere elemosine, ma pretendere diritti.
Il Sindaco, quindi, rinnova la disponibilità a collaborare con la Regione in un clima di rispetto istituzionale e responsabilità. Il confronto conclude Mazza deve essere continuo e sincero. I territori non vanno solo amministrati, vanno ascoltati.
In questo senso, confidiamo nella rappresentanza consiliare eletta del nostro territorio che oggi conta su un numero significativo di consiglieri regionali, a partire dall’Assessore Gianluca Gallo che confidiamo venga riconfermato nella sua carica di Governo, finendo alla delegazione tutta in rosa composta da Rosellina Madeo, Filomena Greco, Pasqualina Straface, Elisa Scutellà e Luciana De Francesco, chiamate a rappresentare il nostro territorio.
A loro spetta il compito di portare costantemente nelle istituzioni le istanze e i bisogni della nostra gente, affinché la voce dell’entroterra resti forte e presente nei luoghi dove si decide il futuro della Calabria.