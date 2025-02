Le Associazioni Pro Reggio Sud , Proreg Città’ Metropolitana e AmaSbarre: congratulazioni al Consigliere Comunale e Metropolitano Armando Neri, nominato Commissario Cittadino di Reggio Calabria della Lega Calabria per Salvini Premier

Siamo convinti che nel Suo nuovo ruolo, il Consigliere Neri continuerà nella Sua azione di ascolto di supporto del territorio e della nostra gente, così come del resto ha saputo sempre fare in questi anni. La nomina di commissario della Città di Reggio Calabria per la “Lega-Calabria Salvini Premier” ci rende orgogliosi, siamo certi che ricoprera’ questo incarico con responsabilità e serietà, condividendo azioni e obiettivi con i militanti e i vertici del partito e promuovendo la partecipazione dei cittadini alla crescita della Città e della Lega. Ringraziamo il presidente del consiglio regionale e commissario regionale della Lega Filippo Mancuso e la senatrice Tilde Minasi per la fiducia accordata al consigliere Armando Neri, siamo certi che continuerà’ a lavorare mettendo al centro il bene di Reggio e della Calabria, nel solco dei valori della Lega e delle linee programmatiche tracciate dal vicepremier Matteo Salvini