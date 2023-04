Le bellezze di Reggio Calabria nel booktrailer di “Tempeste fragili”

È online il Booktrailer di Domenica Cosoleto (Ferrari Editore), location delle riprese la città di Reggio Calabria e le sue bellezze paesaggistiche immortalate da dettagli di straordinaria bellezza.

Afferma l’autrice del romanzo: “Il Booktrailer sfrutta l’uso di inquadrature inusuali che mirano a far entrare l’osservatore nella narrazione. Il protagonista, insoddisfatto della sua vita viene invaso da continui flashback della sua adolescenza che appaiono come immagini sbiadite e frenetiche fino a diventare sempre più nitide. Riccardo non solo rivive il suo passato con la memoria ma si inserisce nei suoi stessi ricordi con la sua immagine da adulto come in un sogno. Il suo profondo legame spirituale con Alice lo porta a guardare anche attraverso gli stessi occhi della ragazza. Gli altri personaggi ruotano costantemente attorno ai due protagonisti senza però incidere davvero sul loro rapporto. Come due binari che si passano accanto senza mai congiungersi, la vita di Riccardo e Alice scorre senza permettere che stiano insieme anche se continuano ad essere legali internamente in modo profondamente significativo. Rivedere Alice nei suoi pensieri permette a Riccardo di rinascere ancora una volta. Non importa che lei sia lontana, il solo suo essere da qualche parte nel mondo gli dà la forza di andare avanti. Vorrei ringraziare Vincenzo Denaro, Giorgia Martino, Concetta Maria Chirico, Simone Vazzana, Rosaria Tripaldi, Antonella Saccomanno e Umberto Davide Brancati per aver interpretato i personaggi del libro. Sono stati fin da subito entusiasti di dare un’immagine dei personaggi e questo è stato fondamentale per la buona riuscita delle riprese.”

“Riccardo, giovane protagonista del libro “tempeste fragili”, esprime totalmente il dissidio interiore di ragazzo consapevole della propria condizione. Prova forti sentimenti ma non riesce a condividerli come vorrebbe, intesse relazioni ma non sempre riesce a portarle avanti, aiuta il prossimo ma finisce per essere sfruttato. È l’espressione tangibile della fragilità che, temprata dalle tempeste dell’adolescenza e del mondo, diventa solida superficie sulla quale costruire rapporti. Quello di Riccardo e Alice è un rapporto di vicendevole guadagno. Un continuo tira a molla scaturito dalla forza dei sentimenti che si scontra contro i muri innalzati dai problemi della vita. – Afferma Simone Vazzana, che interpreta il protagonista da adulto – L’esperienza del trailer è stata molto divertente. Mi ha aiutato a conoscere delle persone molto simpatiche e mi ha portato via dalla routine delle lunghe giornate di studio.”