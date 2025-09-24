Le caramelle Silagum entusiasmano esperti e giornalisti: i gusti calabresi conquistano Scirubetta

Grande successo per Silagum a Scirubetta, il festival del gelato artigianale che ha animato Reggio Calabria con sapori, creatività e passione.

Le caramelle Silagum, ispirate ai gusti autentici della Calabria, sono state protagoniste di una degustazione che ha lasciato il segno tra i professionisti del settore e i media presenti.

I pasticceri e gelatieri Conpait, i partecipanti alla gara e numerosi giornalisti hanno espresso apprezzamenti unanimi per la qualità e l’originalità delle caramelle, elogiate per la capacità di racchiudere in pochi grammi l’essenza del territorio.

Bergamotto, il re degli agrumi di Reggio Calabria, la liquirizia e le clementine di Corigliano-Rossano e altri ingredienti tipici sono stati reinterpretati in chiave moderna, dando vita a un prodotto che unisce tradizione e innovazione.

“Un prodotto sorprendente, che parla calabrese con eleganza e intensità,” ha dichiarato uno dei maestri gelatieri presenti. Le caramelle sono state utilizzate anche in abbinamenti creativi con gelati e dolci al cucchiaio, suscitando curiosità e interesse tra gli addetti ai lavori.

Le caramelle Silagum sono state omaggiate ai tanti addetti ai lavori come gesto di benvenuto in Calabria, contribuendo a creare un’atmosfera calorosa e identitaria.

Inoltre, sono state esposte durante i partecipatissimi talk tematici, suscitando curiosità e interesse tra i relatori e il pubblico.

Silagum si conferma così ambasciatrice del gusto calabrese, capace di valorizzare le eccellenze locali e di conquistare i palati più esigenti.

L’azienda ringrazia tutti i partecipanti, Conpait ed il presidente Musolino per avere accolto con piacere la proposta e rinnova il suo impegno nella promozione di una artigianalità autentica e sostenibile.