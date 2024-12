Le Castella, iniziati questa mattina i lavori allo Stadio

Questa mattina sono ufficialmente iniziati i lavori di rinnovamento campo sportivo di Le Castella, destinato a diventare un moderno centro polisportivo al servizio della frazione e dell’intero territorio comunale.

Il progetto, finanziato con i fondi del PNRR attraverso il bando “Fondo Sport e Periferie 2023” per un totale di 700.000 euro, è stato potenziato da uno stanziamento aggiuntivo di 150.000 euro di risorse comunali, raggiungendo così un investimento complessivo di 850.000 euro.

Il Sindaco Maria Grazia Vittimberga sottolineato l’importanza di questi interventi per l’intero territorio: “La crescita delle frazioni è un elemento cardine del nostro programma amministrativo.

Questo nuovo centro sportivo sarà un simbolo di sviluppo e condivisione, di cui andremo tutti fieri.”

L’avvio dei lavori segna un momento storico per Le Castella, che grazie a questo progetto diventa sempre più un punto di riferimento sportivo e sociale per tutto il comprensorio

L’Assessore allo Sport Gaetano Muto ha invece sottolineato come questa opera rappresenti un passo concreto verso la valorizzazione dello sport e dell’aggregazione sociale:

“Questo intervento è il frutto di una precisa volontà dell’Amministrazione di migliorare le strutture sportive e dare nuove opportunità ai giovani e a tutta la comunità di Le Castella.

L’Assessore Andrea Liò, punto di riferimento del progetto, ha seguito con grande dedizione ogni fase collaborando attivamente con l’Ufficio Tecnico per garantire l’avvio tempestivo dei lavori, ha dichiarato:

“È una giornata importante per Le Castella. Questo nuovo centro sportivo non solo innalzerà la qualità delle strutture a disposizione delle nostre squadre, ma diventerà un luogo centrale per la crescita sociale e sportiva del territorio.”

Il progetto prevede la trasformazione del campo da calcio principale, con la posa di un moderno manto in erba sintetica e l’installazione di un impianto di drenaggio all’avanguardia.

Accanto a questo, gli spogliatoi saranno completamente rinnovati e verranno realizzati nuovi campetti polivalenti, tra cui un campo da Padel, oltre ad aree dedicate ai più piccoli.

Grazie a questi interventi, il centro sportivo di Le Castella si trasformerà in una struttura moderna e multifunzionale, capace di rispondere alle esigenze sportive e aggregative della comunità.