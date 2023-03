Le comunità energetiche incideranno positivamente sullo sviluppo della Calabria, approvata proposta di legge

La transizione ecologica, anche in Calabria ottiene oggi un importantissimo risultato grazie all’approvazione della proposta di legge, presentata nella VI Commissione dal Consigliere regionale Cirillo.

L’importanza di questo provvedimento, sicuramente posto all’attenzione dell’Aula regionale prossimamente per ottenere il voto definitivo, diverrà strategicamente funzionale per l’attivazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), rendendo inoltre maggiormente incisivo il percorso da compiere per la promozione e lo sviluppo sostenibile di un sistema con il quale sarà possibile perseguire gli obiettivi dell’autonomia energetica, ottenendo immediatamente riscontri anche tramite la produzione di energia destinata all’autoconsumo.

Sempre nella proposta di Legge, oggetto dei lavori odierni della Commissione Consiliare, si istituisce un tavolo tecnico permanente, con funzioni di facilitatore per le stesse, il quale svolgerà funzione consultive con i Dipartimenti regionali senza però sostituirsi agli stessi.

In tal modo, moltissimi Enti Locali, particolarmente esposti a carenza di personale con tali competenze in organico, grazie a tale iniziativa, potranno beneficiare in termini tecnici e progettuali di un supporto teso a superare le difficoltà progettuali che spesso rallentano e bloccano i processi di sviluppo.

Inoltre, sempre dai contenuti del testo normativo, si apprende che l’intento del legislatore è stato finalizzato a materializzare quei benefici percepiti dai Cittadini, i quali, da consumatori, diverranno produttori di energia e di conseguenza vedranno notevolmente ridurre i costi energetici.