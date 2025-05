“Le curiose storielle di una stellina” a Vibo Valentia per il Maggio dei libri

In un’atmosfera accogliente, nel verde della natura, “Le curiose storielle di una stellina”, pubblicate da Giannini Editore, sono arrivate a Vibo Valentia, quale appuntamento, inserito nel cartellone del Maggio dei libri, organizzato dal Comune, con l’assessore alla Cultura, Stefano Soriano, e la direzione artistica di Maria Teresa Marzano, tra le iniziative dedicate ai più piccoli.

Dal 2011, il Maggio dei Libri, campagna nazionale, sostenuta dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la Lettura, si prefigge di portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali.

Ad ospitare l’incontro tra Maria Patrizia Sanzo, autrice di “Le curiose storielle di una stellina”, l’illustratrice Paola De Luca e gli alunni della primaria dell’Istituto Comprensivo Vespucci -Murmura di Vibo Valentia Marina, la Fattoria didattica e sociale Junceum e l’Associazione di volontariato “La Goccia”.

In una dimensione quasi incantata, a misura di bambino, dopo i saluti di Michele Napolitano e di Maria Teresa Marzano, letture delle filastrocche, si sono alternate a momenti di riflessione, alla spiegazione di come si realizzano le immagini di un libro.

Ironiche, allegre, le filastrocche, contenute in “Le curiose storielle di una stellina”, sono foriere di valori universali, affrontando in maniera ludica temi quali l’amicizia, la lealtà, il condivisione, il rispetto per gli altri e la libertà.

Divertiti, interessati ed entusiasti si sono dimostrati i giovanissimi partecipanti.