Le eccellenze reggine a Londra con la Città Metropolitana per il “Real Italian Wine&Food”

«Stiliamo un bilancio più che positivo per quest’ennesima, proficua, partecipazione al “Real Italian Wine&Food” di Londra. Ancora una volta, le eccellenze del nostro territorio hanno brillato in una delle più importanti fiere internazionali dedicate all’agroalimentare italiano».

Il consigliere metropolitano delegato alle Attività produttive, Domenico Mantegna, si dice «estremamente soddisfatto per un’esperienza che ha visto protagoniste dieci aziende del comprensorio selezionate attraverso l’avviso pubblico della Città Metropolitana di Reggio Calabria». «L’occasione ha detto Mantegna è stata utile per promuovere i prodotti reggini e stringere importanti relazioni commerciali con centinaia di buyes di settore, compresi giornalisti di testate specializzate».

«Insomma ha commentato la bellezza e la bontà delle specialità nostrane non solo vanno mostrate, ma raccontate al mondo che sta dimostrando, sempre più, di apprezzare quanto di positivo viene prodotto e realizzato dalle nostre imprese. In questa maniera, cerchiamo di aggredire fette di mercato che, fino a qualche tempo fa, sembravano inaccessibili.

Oggi, invece, grazie soprattutto al Piano fieristico della Città Metropolitana, all’organizzazione ed al lavoro dei settori dell’Ente ed alla programmazione messa in campo dal sindaco Giuseppe Falcomatà, l’intera area metropolitana e le sue aziende riescono a conquistare spazi fondamentali anche in una fase storica delicata per l’expo ed il commercio in generale». «I partner che ci hanno accompagnato a Londra ha continuato Mantegna hanno avuto modo di toccare con mano l’importanza della strategia messa in campo dall’amministrazione metropolitana.

Numerosi, infatti, sono stati i contatti con agenti, distributori, importatori, rappresentanti di catene di supermercati, ristoranti, enoteche e gastronomie che hanno avuto modo di saggiare la qualità, il livello altissimo e la professionalità della catena dell’agrofood reggino. Per le aziende, la sfida comincia adesso». Durante l’evento londinese, il consigliere delegato Domenico Mantegna ha incontrato anche Domenico Bellantone, Console d’Italia a Londra, originario proprio di Reggio Calabria:

«E’ stato un momento davvero molto utile per stringere importanti rapporti di reciproca collaborazione». Da sottolineare, infine, i colloqui avuti con Manfredi Nulli, amministratore delegato di Global Urbe, e Giovanni Sacchi, direttore dell’Ufficio Ice di Londra. «Siamo orgogliosi ha concluso Mantegna della partecipazione attiva e propositiva delle nostre imprese, che si sono confrontate con oltre settanta realtà produttive italiane, nel delicato compito di convincere il mercato britannico.

Il “Real Italian Wine&Food”, infatti, è una delle expo internazionali più prestigiose dedicate al Made in Italy, un marchio che, soprattutto nel settore agroalimentare, continua a conquistare il favore dei consumatori del Regno Unito.

Non potevamo restare indifferenti di fronte a un’opportunità così concreta, che risponde perfettamente all’obiettivo che ci siamo posti: offrire le migliori occasioni di lancio alle nostre imprese, seguendo le tendenze e i cambiamenti del mercato per generare un ritorno non solo economico, ma anche culturale e turistico».