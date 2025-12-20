Le elezioni per il rinnovo delle RSU e dei RLSA di Sorical hanno registrato un importante risultato per la Femca Cisl Calabria

Le consultazioni elettorali, svoltesi il 16 e 17 dicembre in modalità telematica, per la prima volta in Sorical che ha messo a disposizione una piattaforma di voto elettronico, si sono svolte nel pieno rispetto dei principi di segretezza, libertà e trasparenza, confermando l’efficacia e l’affidabilità del processo democratico adottato.

Il dato più rilevante è senza dubbio l’eccezionale partecipazione al voto, che ha raggiunto il 97,72% degli aventi diritto: una percentuale altissima, che oltre a dimostrare l’efficacia della piattaforma digitale nell’agevolare l’espressione del voto, testimonia anche il forte senso di responsabilità, la maturità democratica e l’attenzione delle lavoratrici e dei lavoratori di Sorical verso il futuro dell’azienda.

Accanto a questo, si registra l’importante consenso ottenuto dalla Femca Cisl Calabria, che ha raccolto circa il 33,9% dei voti, affermandosi e ottenendo la maggioranza relativa delle RSU, con l’elezione di 3 RSU e 1 RLSA.

La Femca Cisl Calabria conferma il proprio impegno a dare continuità al lavoro e al programma sindacale, orientati a consolidare e sviluppare la missione di Sorical, azienda centrale nel processo di riordino del sistema idrico calabrese avviato con la riforma del 2022.

Un’attenzione particolare sarà rivolta agli investimenti, fulcro della programmazione di un asset strategico per la Regione Calabria, con interventi mirati su infrastrutture, capitale umano, organizzazione del lavoro e transizione digitale.

La Femca Cisl Calabria ringrazia le lavoratrici e i lavoratori di Sorical per la straordinaria partecipazione a questo fondamentale appuntamento di democrazia e, in maniera particolare, tutti coloro che hanno espresso fiducia nella nostra Organizzazione.

Un ringraziamento va inoltre ai componenti della Commissione Elettorale, a tutti i candidati, eletti e non eletti, e alle RSU uscenti, per il lavoro svolto e per il contributo garantito al corretto svolgimento delle elezioni.

Un risultato che rafforza e rilancia l’azione sindacale della Femca a tutti i livelli, con l’obiettivo di rappresentare al meglio il lavoro attraverso un modello partecipativo e responsabile, capace di accompagnare le sfide future di Sorical e dell’intero sistema idrico regionale.