Reggio Calabria

Le “Frittole”: la tradizionale pietanza reggina tipica della Festa di Madonna

Foto di Redazione Redazione32 minuti fa
31 Meno di un minuto

Reggio Calabria, 13 settembre 2025 – Nei giorni dedicati ai festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione, la tradizione culinaria reggina prevede la preparazione delle frittole”, una pietanza a basa di carne suina.

Una tradizione che da oltre 50 anni è divenuta parte della cultura locale.

Per realizzare le frittole, vengono selezionate le parti meno nobili del maiale; tali parti vengono poi inserite all’interno di una grossa pentola e fatte cuocere a fiamma molto bassa, dalle  7 alle 8 ore.

La cottura lenta permetterà alla carne di assumere una consistenza morbida e un ottimo sapore.

Le frittole, pertanto, rappresentano un po’ il senso letterale dell’espressione gergale “del maiale non si butta nulla”.

Foto di Redazione Redazione32 minuti fa
31 Meno di un minuto
Mostra di più
Foto di Redazione

Redazione

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio