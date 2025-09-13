Reggio Calabria
Le “Frittole”: la tradizionale pietanza reggina tipica della Festa di Madonna
Reggio Calabria, 13 settembre 2025 – Nei giorni dedicati ai festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione, la tradizione culinaria reggina prevede la preparazione delle frittole”, una pietanza a basa di carne suina.
Una tradizione che da oltre 50 anni è divenuta parte della cultura locale.
Per realizzare le frittole, vengono selezionate le parti meno nobili del maiale; tali parti vengono poi inserite all’interno di una grossa pentola e fatte cuocere a fiamma molto bassa, dalle 7 alle 8 ore.
La cottura lenta permetterà alla carne di assumere una consistenza morbida e un ottimo sapore.
Le frittole, pertanto, rappresentano un po’ il senso letterale dell’espressione gergale “del maiale non si butta nulla”.