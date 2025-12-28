Le Mani della Dignità: Vita e Mestiere di Mastro Nino Maisano – INTERVISTA

di Graziano Tomarchio.

Entrare nella bottega di Mastro Nino Maisano non è solo un appuntamento con forbici e rasoio, ma un vero e proprio viaggio nel tempo. Nino è un barbiere “di vecchia data”, uno di quegli artigiani che hanno costruito la propria vita un taglio alla volta, con una dedizione che oggi appare rara e preziosa.

Dalla scopa al rasoio: la gavetta di un tempo

Il racconto di Mastro Nino inizia con un’immagine umile ma potente: quella di un ragazzino con la scopa in mano.

“Si iniziava così,” ci confida con un sorriso velato di nostalgia, “togliendo i capelli da terra. Era il primo passo per imparare a stare in bottega, per osservare i gesti del maestro e capire il rispetto che si deve al cliente e al luogo di lavoro.”

Solo dopo lunghi mesi di osservazione e piccoli compiti, a Nino fu concesso di avvicinarsi al viso di un cliente per la prima barba, e poi, finalmente, ai capelli. Un’ascesa lenta, faticosa, fatta di disciplina e di quella pazienza che oggi la velocità del mondo moderno sembra aver dimenticato.

“Andare al Mastro”: la scuola della vita

Nino ci tiene a sottolineare un concetto fondamentale della sua epoca: “Si andava al mastro per imparare il mestiere”. Non c’erano accademie o corsi rapidi; la bottega era l’università. Il “Mastro” non insegnava solo la tecnica, ma trasmetteva un’etica, un modo di stare al mondo.

Oggi, quella stessa etica rivive nei suoi due figli. Con gli occhi lucidi d’orgoglio, Nino ci racconta di come entrambi abbiano scelto di seguire le sue orme, portando avanti l’attività di famiglia. È il cerchio che si chiude: la tradizione che non muore, ma si rinnova attraverso le nuove generazioni.

Mani che parlano

Mentre parla, è impossibile non notare le sue mani. Sono mani segnate dal tempo e dal lavoro, mani che hanno impugnato strumenti per decenni con precisione chirurgica. In quelle dita si legge una dignità profonda: la nobiltà di chi ha vissuto onestamente, servendo la propria comunità con arte e dedizione.

Mastro Nino Maisano non è solo un barbiere; è un custode di memorie. Ma lasciamo che sia lui stesso a raccontarci la sua storia.

Ascoltiamo le sue parole ai nostri microfoni.