Le minacce a Luigi Longo, direttore di “ApprodoNews”: la solidarietà del Centro Studi Giuridici “Giustizia&Giusta” e del presidente Giacomo Saccomanno
Abbiamo appreso con profonda preoccupazione delle minacce rivolte a Luigi Longo, direttore del giornale “ApprodoNews”.
Il Centro Studi Giuridici “Giustizia&Giusta” esprime la propria ferma condanna per un episodio che non può essere considerato una semplice intimidazione personale, ma che rappresenta un grave attacco alla libertà di informazione, alla libertà di espressione e ai principi di legalità e democrazia che costituiscono i pilastri della nostra società.
Quando un giornalista viene minacciato per il proprio lavoro, l’intimidazione non colpisce soltanto la persona direttamente coinvolta, ma tenta di condizionare il diritto della collettività a essere informata e il libero esercizio della funzione giornalistica.
Il Centro Studi Giuridici “Giustizia&Giusta”, confidando pienamente nell’operato delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, auspica che si possa fare piena luce sull’accaduto, accertare ogni responsabilità e individuare quanto prima i responsabili.
A Luigi Longo, anche a nome del Centro Studi, il presidente Giacomo Saccomanno rivolge la più sincera vicinanza e solidarietà, nella consapevolezza che, di fronte a qualsiasi tentativo di intimidazione, occorra rispondere con fermezza, senza arretrare di un solo passo nella difesa della legalità e della libertà di stampa.
A chi tenta di minacciare, intimidire o mettere a tacere, bisogna rispondere con la forza delle istituzioni, con la certezza del diritto e con la consapevolezza che nessuna intimidazione può mettere in discussione i valori democratici e la libertà di informazione.