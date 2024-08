Le musiche di Tiziana Serraino a Pizzo a supporto del progetto ”Azzurro di Calabria 2024”

Sabato 24 agosto il lungomare Cristoforo Colombo di Pizzo sarà cornice dell’evento “Il pesce azzurro, un piacere autentico da gustare”; iniziativa che si articola all’interno del progetto ‘Azzurro di Calabria 2024’.

Obiettivo della stessa è promuovere la valorizzazione del pesce azzurro come patrimonio gastronomico, economico e culturale; un prodotto simbolo che merita assoluta attenzione.

L’evento, che si svilupperà tra le 21 e le 22, sarà seguito dal concerto dal vivo della cantautrice Tiziana Serraino che, con Pizzo, rinnova un felice “matrimonio” dopo aver scritto il brano “Madonnejia” divenuto ormai colonna sonora di Piedigrotta.

Brano, ricordiamolo, reso noto al grande pubblico lo scorso mese anche dal format di rai 1 “Linea Blu” di Donatella Bianchi che, nel fare tappa a Pizzo, ne ha raccontato la nascita (proprio assieme alla cantautrice) spiegandone testo e musiche.

Un riconoscimento prestigioso non passato inosservato; tanto che, non casualmente, “Azzurro di Calabria 2024” l’ha voluta come testimonial.

Un ritorno a Pizzo, dunque, che coniuga musica e tradizioni come formula efficace per promuovere al meglio il patrimonio culturale materiale e immateriale dei nostri territori.

Tiziana Serraino è cantautrice eclettica e versatile che si è distinta negli anni nella scena pop-rock, accanto anche a grandi artisti nazionali, e che ora sta portando in giro il suo “Vathìa Tour”: progetto che declina, invece, in chiave etno-pop i suoi testi pregiandosi del lavoro e della collaborazione di musicisti-professionisti e di figure specializzate in settori della produzione audio-video:

Michael Logozzo- chitarra battente (e produttore artistico del progetto)

Giovanni Calabrò- cori e voce

Davide Sergi- basso

Marco Soriano- chitarra

Andrea Tropea- organetto e lira

Michele Franzè- percussioni

Un percorso dentro i suoni, le voci ed i ritmi della nostra terra che vuole far ballare, cantare e pensare alla nostra tradizione con la freschezza di un’artista piena di energia che sa far risuonare le corde dell’anima con una straordinaria varietà di emozioni.