Calabria
«Le opinioni di “Calabria per Tridico” non sono riconducibili all’europarlamentare»
Graziano Tomarchio2 ore fa
78 Meno di un minuto
«Apprendiamo dalla stampa di un sedicente movimento politico che si firma “Calabria per Tridico”, entrando in dinamiche politiche sconosciute all’europarlamentare.
Le opinioni espresse non sono affatto riconducibili all’on. Tridico e diffidiamo chiunque, non autorizzato ad utilizzare il nome del già candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista per qualsivoglia iniziativa e dichiarazione».
Così in una nota i componenti della lista Tridico Presidente.
