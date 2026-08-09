Le palestre della salute in Calabria diventano realtà, approvato il regolamento attuativo

Un percorso iniziato nel 2020, portato avanti con impegno e determinazione dal CISM Calabria, che ha trovato il suo primo importante traguardo con l’approvazione della legge regionale nel 2023 e che oggi si completa con un ulteriore passaggio fondamentale.

L’approvazione del regolamento attuativo che disciplina il riconoscimento e il funzionamento delle Palestre della Salute in Calabria.

Un risultato frutto di un lavoro costante e di una forte sinergia istituzionale, che ha visto impegnarsi in prima linea Frank Nania, Germana Critelli e Francesco Misiti, coadiuvati dal presidente nazionale del Cism Daniele Iacó, i quali, con dedizione, solerzia e convinzione, hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo per la regione Calabria.

La legge regionale del 2023, fortemente voluta dal CISM Calabria e sostenuta dal gruppo Lega in Consiglio regionale, nella persona dell’ex consigliere regionale Gelardi, ha rappresentato una tappa fondamentale per dare una cornice normativa a questa nuova realtà.

Il CISM Calabria esprime il proprio ringraziamento all’assessore Micheli e a tutta la struttura regionale per la collaborazione, la disponibilità e il lavoro svolto, che hanno consentito di arrivare all’approvazione del regolamento attuativo.

Le Palestre della Salute rappresentano oggi una grande opportunità per la Calabria: luoghi dedicati alla prevenzione, alla promozione dell’attività motoria e al mantenimento delle capacità funzionali dei cittadini, con l’obiettivo di costruire una rete qualificata al servizio del territorio regionale.

Il CISM Calabria auspica che queste strutture possano svolgere un ruolo sempre più importante nella prevenzione e nel mantenimento della salute, diventando un punto di riferimento per i cittadini di tutta la regione.

Con questo risultato la Calabria compie un passo significativo verso un modello di salute orientato alla prevenzione, al movimento e alla qualità della vita.