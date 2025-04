Le produzioni vitivinicole reggine presenti al Vinitaly, il delegato metropolitano Mantegna: “I risultati premiano i nostri prodotti”

Reggio Calabria vola al Vinitaly per la promozione delle produzioni di vitivinicole di qualità del territorio. Domani martedì 8 aprile alle ore 16.00 il territorio della Città Metropolitana sarà protagonista di un incontro dedicato, dal titolo “Reggio Calabria, bella scoperta”, cui prenderà parte il Consigliere metropolitano delegato alle Attività Produttive Domenico Mantegna. Insieme a lui l’Assessore regionale Gianluca Gallo, delegato all’Agricoltura per la Regione Calabria, Assessorato con il quale la Città Metropolitana collabora per la partecipazione alla kermesse veronese. I rappresentanti dei due enti dialogheranno con il Giornalista e Sommelier Luca Grippo.

“Saremo al fianco delle nostre aziende che stanno diventando delle vere e proprie eccellenze della produzione vitivinicola – ha affermato il Consigliere metropolitano delegato Domenico Mantegna – grazie alla disponibilità dell’Assessore Gallo, Reggio Calabria avrà un ruolo centrale nella promozione dei prodotti identitari del nostro territorio. Lo faremo promuovendo il nostro brand identitario, Anima Autentica, che vuole diventare un marcatore di qualità per il comparto produttivo, ma anche un segno distintivo in termini turistici”.

“Da anni ormai – ha aggiunto Mantegna – la Città Metropolitana, su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà, sta portando avanti un lavoro meticoloso di promozione delle nostre eccellenze territoriali, nel settore agroalimentare e vitivinicolo, legando i prodotti al rilancio dell’immagine del territorio, non solo per ciò che riguarda l’export, che costituisce un settore importantissimo per l’economia del nostro territorio, ma anche in chiave turistica. Un’attività che sta producendo importanti risultati, dimostrati anzitutto dalla crescita delle nostre aziende, sempre più organizzate, capaci di innovarsi, pronte ad accettare le sfide di un mercato sempre più esigente che ricerca la qualità e la cura produttiva come proprio orientamento”.