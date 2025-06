Le Rose di Santa Rita: un profumo d’amore e solidarietà per l’autismo

Per il terzo anno consecutivo, il sagrato del Convento dei Padri Cappuccini si è tinto dei colori e del profumo delle rose di Santa Rita da Cascia. L’iniziativa benefica, svoltasi sabato 17, domenica 18 e giovedì 22 maggio, ha visto la generosa partecipazione della comunità, unita nel sostenere i progetti della Fondazione Santa Rita da Cascia Ente Filantropico ETS.

I fondi raccolti dalla vendita delle piantine di rose sono destinati a un’importante causa: il progetto “Dopodinoi”. Questa innovativa iniziativa offre a 12 giovani con disturbo dello spettro autistico la possibilità di costruire un futuro più indipendente. Il cuore del progetto è una residenza situata a Bastia Umbra (PG), un immobile con giardino in una zona tranquilla ma ben collegata, pensato per permettere ai ragazzi di sviluppare capacità, gestire la vita quotidiana e acquisire maggiore autonomia, sempre con il supporto di educatori specializzati. L’obiettivo è garantire loro un ambiente familiare e inclusivo, scongiurando l’isolamento o il ricorso a strutture sanitarie inadeguate quando i loro genitori non potranno più assisterli. La Fondazione Santa Rita da Cascia estende il suo impegno anche ad altri progetti a favore dei soggetti più fragili e per l’infanzia.

L’evento ha visto la mobilitazione di numerose volontarie. Per la nostra città, la responsabile Maria Rosa D’Aloi, affiancata da Rita Venta, Maria Teresa Scionti, Erminia Scionti e Ivana Facciolo (referente per la frazione di Amato), ha coordinato con passione la vendita. Il loro impegno, specchio di una rete di volontariato che si estende in tutta Italia, è stato cruciale per il successo dell’iniziativa.

“Le rose di Santa Rita è un segno prezioso della nostra cara santa dei casi impossibili,” ha dichiarato la responsabile Maria Rosa D’Aloi. “Ogni devoto che compra la piantina di rosa confida in lei e allo stesso tempo fa un’opera di carità sostenendo i progetti della fondazione.”

Grazie alla dedizione delle volontarie e alla generosità dei cittadini, sono state vendute 144 piantine, per un ricavato totale di 2.175,00 euro, un contributo significativo che alimenterà la speranza e il futuro dei giovani del progetto “Dopodinoi”.