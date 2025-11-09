Cosenza

“Le urne e la Calabria”, a Cosenza l’analisi del voto di Asprom con Pasquale Tridico

Pasquale Tridico

“Le urne e la Calabria”.

Sarà questo il tema di un incontro promosso da Asprom, l’Associazione per lo sviluppo e la promozione del Mezzogiorno, per domani, lunedì 10 novembre alle 18, nella sala rappresentanza del Comune di Cosenza.

Dopo i saluti del sindaco Franz Caruso, interverranno Giusy Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni, il direttore de “Il Quotidiano del Sud”, Massimo Razzi e l’economista Domenico Cersosimo.

L’evento moderato dal direttore di Asprom, Mimmo Talarico, sarà concluso dall’europarlamentare e già candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista, Pasquale Tridico.

