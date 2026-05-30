Leadership femminile e indipendenza economica: confronto a Villa Giordanelli

Un pomeriggio di riflessione dedicato al ruolo delle donne nella società contemporanea, tra opportunità, autonomia economica e nuove forme di leadership. È questo il tema al centro dell’incontro promosso dall’associazione culturale Eclectica nell’ambito della rassegna “Il Maggio Letterario”, in programma sabato 30 maggio alle ore 18 a Villa Giordanelli.

L’appuntamento intende offrire uno spazio di confronto su questioni sempre più attuali: ha ancora senso parlare di leadership femminile oppure il rischio è quello di alimentare nuove etichette e stereotipi? E quali strumenti possono favorire una reale indipendenza economica delle donne, condizione indispensabile per una piena libertà di scelta e una partecipazione paritaria alla vita sociale, professionale ed economica del Paese?

A discuterne saranno Valeria Santoro, giornalista di Milano Finanza, e Pina Labanca, fondatrice della casa editrice Qed, che porteranno esperienze e punti di vista differenti ma accomunati dall’attenzione ai temi dell’emancipazione, della crescita professionale e del protagonismo femminile.

L’incontro si propone di andare oltre gli slogan e di approfondire, attraverso il dialogo e il confronto, le trasformazioni che stanno interessando il mondo del lavoro, dell’impresa e della cultura, interrogandosi sul significato stesso della leadership in una società in continua evoluzione.

A moderare il dibattito sarà la giornalista Nicoletta Toselli.

L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenta un’occasione per affrontare temi che riguardano non solo le donne, ma l’intera comunità, nella consapevolezza che inclusione, autonomia e pari opportunità costituiscono elementi essenziali per uno sviluppo sociale ed economico più equilibrato e sostenibile.