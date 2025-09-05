Lega Calabria: Mariolina De Marco candidata alle regionali

La Lega Calabria annuncia la candidatura di Maria Annunziata (Mariolina) De Marco alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre.

Imprenditrice e operatrice culturale, De Marco è originaria di Trebisacce e guida da anni attività imprenditoriali radicate a Villapiana nei settori del terziario, del turismo e dell’automotive.

Figura attenta ai temi sociali e culturali, ha maturato un forte legame con la comunità locale e con le realtà associative dell’alto Ionio cosentino.

La sua esperienza coniuga impegno professionale e sensibilità civile, rendendola un punto di riferimento per chi crede nello sviluppo del territorio attraverso lavoro, cultura e partecipazione.

Con questa candidatura, la Lega rafforza la propria presenza nella provincia di Cosenza, confermando la volontà di valorizzare figure nuove, credibili e profondamente legate alla realtà calabrese.

«Con Mariolina De Marco dichiara il Sen. Claudio Durigon, vice segretario nazionale della Lega la nostra squadra si arricchisce di una figura che coniuga esperienza imprenditoriale, sensibilità sociale e radicamento territoriale.

La sua candidatura rappresenta la voce dell’alto Ionio cosentino che chiede infrastrutture, sviluppo, lavoro e nuove opportunità per i giovani».