Legalità e sicurezza, all’Istituto Paolo Borsellino i Vigili del Fuoco incontrano i bambini dell’infanzia

L’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” di Santa Maria del Cedro, diretto dalla dirigente scolastica Patrizia Granato, promuove “I Giorni della Legalità”, un percorso educativo dedicato ai valori della giustizia, della responsabilità e della partecipazione civile.

L’iniziativa coinvolge tutti i plessi dell’istituto con attività, incontri, laboratori, momenti di riflessione e con la Marcia della Legalità, pensata per sensibilizzare gli studenti sull’importanza del rispetto delle regole e della cittadinanza attiva.

Grande entusiasmo ha accompagnato la prima attività, “Pompieri per un giorno”, rivolta agli alunni delle scuole dell’infanzia dei plessi di Santa Maria del Cedro Centro, Marcellina, Orsomarso, Grisolia Scalo e Centro e Verbicaro.

I bambini hanno incontrato i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Scalea del Comando Provinciale di Cosenza: il capo distaccamento, capo squadra Dattilo, la squadra operativa coordinata dal capo squadra Giordano e il responsabile della formazione, capo squadra Leonetti.

Nel corso della giornata, i piccoli alunni hanno potuto osservare da vicino mezzi e attrezzature utilizzati negli interventi di soccorso, visitare la sala operativa e comprendere, con un linguaggio adatto alla loro età, come si gestisce un’emergenza.

Attraverso percorsi guidati e momenti dimostrativi, i bambini hanno vissuto un’esperienza coinvolgente, conclusa con la consegna del “Diploma di coraggio”, ricevuto per aver dimostrato curiosità e partecipazione nelle prove da giovani pompieri apprendisti.

Gli alunni, accompagnati dalla referente di ordine d’istituto Lorella Ritrovato, hanno salutato e ringraziato i Vigili del Fuoco con doni, canzoncine, sorrisi ed entusiasmo.

Il progetto è stato ideato e coordinato dalla docente Emilia Mezzatesta, referente d’istituto per la Legalità, il Bullismo e il Cyberbullismo, nell’ambito del curricolo di Educazione civica e del PTOF d’istituto.

L’iniziativa si inserisce nella visione educativa della dirigente Patrizia Granato, orientata a far conoscere agli studenti, fin dalla prima infanzia, le figure dello Stato che operano ogni giorno per la sicurezza, la tutela e il benessere della collettività.

“I Giorni della Legalità” proseguiranno fino al 5 giugno e si concluderanno con una grande marcia che unirà tutti i plessi dell’istituto nel segno della memoria, del rispetto delle regole, della partecipazione e della cittadinanza attiva.