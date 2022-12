L’elenco delle vie in cui si può sostare gratuitamente per lo shopping natalizio a Reggio

Condividi

Come annunciato dal Comune di Reggio Calabria, l’Atam ha diffuso l’elenco delle perpendicolari al Corso Garibaldi (gratuite dal Corso verso monte) e delle Parallele al Corso Garibaldi (interamente gratuite) nei giorni 10 e 17 dicembre dalle 16:00 alle 19:30 e il 23 dicembre tutto il giorno:

Perpendicolari: via S. Vollaro, L. De Blasio, G. D’Annunzio, Ten. Panella, XXIV Maggio, S. Paolo, Via 2 Settembre, Palamolla, B. Camagna, Giulia, Largo Morosini, Archia Poeta, Castello, Cattolica dei Greci, Crisafi, degli Ottimati, F. Morgana, F. Fiorentino, Firenze, G. Musella, Osanna, Re Ruggero, S. Stefano da Nicea, S. Furnari, Telesio, C. Battisti, Cairoli, Crocefisso, frà G. Melacrinò, G. Pepe, Domenico Muratori A. Spanò, Tagliavia, XXI Agosto.

Parallele: Demetrio Tripepi, Del Torrione, Aschenez, Filippini, T. Campanella, Orange, G. Arcovito, A. Cimino, S. Francesco da Paola, Monsignor Ferro.