Lemonier, il nuovo aperitivo mediterraneo vince il “Barawards – Premio Innovazione 2025”

Lemonier, il nuovo Aperitivo Mediterraneo firmato Gruppo Caffo 1915, conquista il Barawards – Premio Innovazione dell’anno 2025 nella categoria Alcolici e Superalcolici, affermandosi come una delle novità più apprezzate dell’anno dal mondo dell’hospitality.

Un riconoscimento che celebra un prodotto capace di unire tradizione e visione, riportando alla luce una ricetta storica e trasformandola in un aperitivo contemporaneo.

La sua storia affonda le radici negli anni Settanta, quando la ditta F. Bisleri & C., celebre nel mondo per il Ferro China Bisleri, ideò Lemonier come base per cocktail, esportandolo con successo negli Stati Uniti grazie alla collaborazione con William Grant & Sons.

Dal 2020 il marchio Bisleri è parte del portafoglio di Gruppo Caffo 1915, che ha recuperato e rinnovato la ricetta preservandone l’autenticità.

Lemonier è un aperitivo ottenuto dalle scorze dei migliori limoni di Calabria e da un bouquet armonioso di botaniche tra cui menta, salvia, basilico e alloro.

Con una gradazione alcolica di 14,9°, nasce per offrire una reinterpretazione contemporanea del grande classico italiano dello Spritz. Versatile e ideale in miscelazione, si presta soprattutto a preparazioni leggere, fresche e dal profilo agrumato.

“Lemonier è l’ingrediente ideale per un drink frizzante, fresco e conviviale, un twist innovativo che accende di giallo il classico spritz. Il perfect serve segue la ricetta tradizionale con Prosecco Doc Cinzano, Lemonier e soda per un cocktail vivace, leggero e di facile preparazione, capace di anticipare e interpretare le nuove tendenze dell’ora dell’aperitivo”, afferma Giacomo Casoni, Responsabile Marketing & Trade Marketing del Gruppo Caffo 1915.

Il packaging, moderno ed elegante, dai colori vivaci e solari, valorizza l’identità mediterranea del prodotto e ne comunica chiaramente natura e utilizzo, posizionandolo come aperitivo premium.

A rafforzare ulteriormente questo importante risultato arriva anche la premiazione nella categoria Food del nuovo semifreddo Bindi al Vecchio Amaro del Capo, che ha consacrato una vera doppia vittoria per Gruppo Caffo 1915.

Il semifreddo nasce dal co-branding tra due eccellenze italiane, Bindi e Gruppo Caffo 1915, unite dal desiderio di valorizzare la tradizione con un tocco contemporaneo.

Questo dessert rappresenta un’assoluta novità nel mondo della pasticceria professionale. Elegante e vellutato, impreziosito da una raffinata decorazione di crumble al burro, racchiude nel cuore il gusto intenso e cremoso di Vecchio Amaro del Capo.

Pensato come fine pasto distintivo, perfetto anche nella versione affogata con l’amaro più iconico della Calabria, il prodotto reinterpreta il sapore autentico di Vecchio Amaro del Capo con una ricetta che punta a portare nei ristoranti italiani e internazionali un dessert unico nel suo genere, pronto servizio e studiato per sorprendere con la sua struttura e l’armonia delle note aromatiche.

Una specialità innovativa che unisce creatività, qualità e una forte identità italiana, confermando la visione condivisa delle due aziende nel proporre soluzioni capaci di elevare l’esperienza del fine pasto e rafforzare il ruolo dei grandi classici reinterpretati con maestria

Per Gruppo Caffo 1915, realtà che da oltre un secolo porta avanti una visione fondata sulla tradizione liquoristica italiana, questa doppia vittoria rappresenta una tappa importante, la conferma di un percorso che unisce radici storiche e slancio innovativo, valorizzando ricette del passato con sensibilità contemporanea.